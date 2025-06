Aux dernières nouvelles, Spider-Man 4 devrait démarrer son tournage cet été, pour sortir au cinéma le 26 juillet 2026. Pour l'heure, à part le sous-titre évocateur A Brand New Day, le mystère reste assez complet quant à son intrigue. Une récente et très surprenante confirmation officielle d'un personnage culte de l'univers Marvel et de ses adaptations pourrait toutefois apporter davantage de lumière à ce sujet.

Une nouvelle pierre officielle au château de Spider-Man 4: A Brand New Day

Outre évidemment Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, la suite tant attendue de la saga de l'Homme Araignée, réalisée cette fois par Daniel Destin Cretton, se montrait assez nébuleuse quant à son casting. Zendaya et Jacob Batalon devrait toutefois reprendre leurs rôles respectifs de MJ et Ned dans Spider-Man 4, mais a priori de manière très mineure. Mayday Parker, la fille de Peter Parker dans un autre univers, alias Spider-Girl ou Spider-Woman, pourrait, selon des rumeurs le mois dernier, être aussi de la partie, incarnée par Sadie Sink (Stranger Things). Cela pourrait ouvrir des portes vers le SpiderVerse et impliquer d'autres Tisseurs comme Miles Morales ou les anciens Peter Parker campés par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

En attendant d'en savoir plus, nous avons toutefois un nouvel ajout officiel au casting, et celui-ci est de taille, en plus d'être particulièrement surprenant. Après un retour percutant dans Daredevil Born Again, Jon Bernthal dans son iconique rôle du Punisher accompagnera en effet l'Homme Araignée dans Spider-Man 4: A Brand New Day ! C'est en tout cas ce qu'a récemment rapporté le généralement très bien informé The Hollywood Reporter.

L'ajout du Punisher au casting de ce quatrième film pourrait ainsi indiquer un retour à un synopsis plus « terre-à-terre », ou « street-level », pour les intimes. Pour rappel, No Way Home se concluait avec un Peter Parker de Tom Holland qui a dû effacer la mémoire de tout son monde pour le sauver d'un cataclysme. Comme son sous-titre l'indique, Spider-Man 4: A Brand New Day doit donc totalement rebattre les cartes, et notre Tisseur préféré repartir de zéro. Il faudra toutefois attendre des informations plus concrètes sur tout cela d'ici à sa sortie en salles le 26 juillet 2026.

