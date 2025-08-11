Particulièrement attendu le 31 juillet 2026 au cinéma, Spider-Man 4 est actuellement en plein tournage, qui plus est non pas sur un plateau, mais dans des rues bien réelles. Nous avons pu le constater il y a quelques jours via des vidéos volées de passants assistant au spectacle, avec un engouement contagieux, ainsi que via divers leaks. Il est toutefois maintenant question d'aperçus plus officiels dudit tournage, et ça s'annonce toujours aussi prometteur.

Spider-Man 4 : A Brand New Official Teaser

Même si Spider-Man 4, sous-titré A Brand New Day, garde encore dans sa manche quelques secrets, il s'est récemment révélé au grand jour par le biais du tournage d'une scène en pleine rue. Des foules de passants ont ainsi pu voir Tom Holland dans le costume du Tisseur se balancer entre les gratte-ciels (aidé naturellement d'un treuil monté sur un camion), et prendre un bain de foule auprès des fans. Leur excitation semblait contagieuse, et on avait presque l'impression d'assister en direct à une incarnation en chair et en os de l'Homme-Araignée. Via le compte X.com officiel de la franchise, nous avons eu droit à de nouveaux aperçus officiels des coulisses du tournage, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Après quelques déboires pour concocter avec Spider-Man 4 une suite digne du très apprécié No Way Home, l'équipe semble en tout cas maintenant partie sur de bons rails. S'il nous reste encore à découvrir le véritable synopsis de ce quatrième épisode, on sait que Peter Parker devra se reconstruire une vie après avoir effacé son identité secrète de la mémoire de tout le monde dans son univers, même ses proches.

On a cependant quelques idées de grosses têtes qui seront présentes à l'affiche de Spider-Man 4, en plus de Tom Holland. Nous avons notamment Jon Bernthal dans sa saisissante représentation du Punisher. Selon de récentes rumeurs, Mark Ruffalo reprendrait également son rôle dans la peau de Brune Banner. De même, Sadie Sink (Stranger Things) pourrait incarner Mayday Parker, la fille d'une autre version de Peter Parker, a priori celle incarnée par Tobey Maguire, et de Mary-Jane Watson. D'ici à la sortie en salles de Spider-Man 4 le 31 juillet 2026, nous devrions en apprendre davantage.

