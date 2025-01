Selon Daniel Richtman, Spider-Man 4 ferait à de gros problèmes d'écriture alors même que les acteurs principaux et la production ont été rassurants là-dessus pour le moment. « Les attentes étant très élevées après le succès de Spider-Man: No Way Home, Feige et Sony se sentent obligés d'offrir quelque chose d'encore meilleur. J'ai entendu dire que l'équipe de scénaristes travaillait dur pour repenser l'intrigue afin de résoudre ces problèmes et d'améliorer l'histoire » a t-il déclaré. Un nouveau scénario qui pourrait d'ailleurs réserver une surprise et redistribuer les cartes dans la vie sentimentale du super-héros, puisqu'un un leak confirmerait l'arrivée de ce perso très apprécié.

Une nouvelle dulcinée pour Peter Parker dans Spider-Man 4 ?

À la base, Spider-Man 4 doit normalement arriver au cinéma le 24 juillet 2026 au cinéma, mais le planning de Marvel a encore le temps d'être modifié. D'autant plus si les soucis d'écriture mentionnés sont bien réels. Dans un article tout chaud posté sur son Patreon, Daniel Richtman a lâché une autre information à prendre avec les pincettes de rigueur, l'homme ne faisant pas complètement l'unanimité lorsqu'il s'agit de leaks et de rumeurs.

Mais d'après lui, Spider-Man 4 pourrait introduire un nouvel « intérêt amoureux / histoire d'amour pour le Peter Parker de Tom Holland avec un personnage féminin » qui serait donc différent de celui de MJ (Zendaya). Qui exactement ? Daniel Richtman ne donne aucun détail, mais il y a un nom qui revient très souvent dans les commentaires : Felicia Hardy alias Black Cat. Et si c'était bien elle ?

La rumeur sur l'arrivée de Black Cat dans Spider-Man 4 a déjà circulé il y a quelques semaines. Selon toute vraisemblance, l'excellente Anya Taylor-Joy (Furiosa, The Witch, Le Jeu de la Dame...) serait même pressentie pour le rôle. Ensuite, si l'on regarde au hasard le comics 606 The Amazing Spider-Man, et d'autres numéros, le rapprochement entre l'homme araignée et la voleuse existe déjà. Cette perspective plait en tout cas beaucoup à plusieurs internautes qui espèrent que ce sera vraiment elle. Mais les fans de Zendaya risquent de voir rouge, eux. Certains twittos n'ont d'ailleurs pas manqué d'y faire référence en postant des images de l'actrice un brin énervée dans les films Dune.

Interrogée sur l'éventuelle présence d'Anya Taylor-Joy au casting de Spider-Man 4, voici que la production Amy Pascal avait répondu. « Elle serait fantastique. Elle est incroyable, [mais] nous n’en sommes pas encore là. Il y a beaucoup de personnages féminins formidables, mais je ne peux pas parler de tout cela ». Des mots qui contredisent les bruits de couloir sur Black Cat ? L'avenir nous le dira.

Source : DanielRPK.