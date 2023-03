Lorsque James Gunn et Peter Safran ont annoncé la création d'un DCU avec un programme précis de films et de séries, Shazam ne faisait pas partie de la feuille de route. Cela a eu pour effet de donner l'impression aux fans qu'un nouveau film n'était tout bonnement pas possible avec une annulation pure et simple de la licence. Pourtant, ce n'est pas exactement le cas. Et dans ce contexte, le réalisateur David F. Sandberg a eu un message rassurant.

Shazam de retour ?

David F. Sandberg est l'homme derrière Shazam (2019) et qui est aussi derrière la caméra pour sa suite Shazam! La Rage des Dieux qui est prévu le 29 mars 2023. Répondant à un fan qui s'est inquiété de l'incertitude autour de la série de films, Sandberg a déclaré que "la possibilité pour plus de Shazam est là", mais seulement si les fans vont voir le film. Voici le message en question sur Twitter dans son intégralité :

Hé David, je n'ai pas envie de regarder le film à cause du drame qui se passe dans les studios de DC. Cela tue l'ambiance du film. Il y a beaucoup d'incertitude sur l'avenir de DC. Donnez-nous juste une réponse, si #Shazam

aura un rôle dans le futur #DCU. Il ne le fera certainement pas si les gens ne vont pas voir le film. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a rien dans les films Shazam qui contredit les plans futurs de DC. Donc la possibilité d'avoir plus de Shazam est là et si c'est ce que vous voulez, votre meilleure chance est d'aller voir le film.

Le chantage au succès

Ce message est un peu un chantage au succès mais c'est de toute façon une évidence. Si le prochain Shazam n'est pas un plébiscité par le public il y a peu de chances de voir une suite débarquer. Pour mémoire, le premier film avait eu un succès certain avec 364 571 656 dollars de recette dans le monde.