Après Black Adam et The Suicide Squad, DC Studios essuie un nouvel échec avec son dernier film Shazam 2 : La Rage des Dieux. Un démarrage calamiteux qui arrive à battre l'un des pires Marvel.

James Gunn et Peter Safran sont en train de mettre tout en place pour rebooter le DCU, mais en attendant, certains projets prévus sortent comme Shazam 2 La Rage des Dieux. Et vu les premiers scores aux États-Unis et à l'international, Warner Bros. va peut-être regretter d'avoir été jusqu'au bout.

Shazam 2 bide encore plus que Morbius

Porté à bout de bras, comme le premier, par Zachary Levi (Chuck), Shazam 2 ! La Rage des Dieux connaît des débuts très difficiles. Pour son week-end d'ouverture, le film DC n'a engrangé que 30,5 millions de dollars aux USA, soit une baisse de 43% (via Box Office Pro) par rapport au précédent long-métrage. À l'international, c'est aussi une cruelle déception avec 35 millions de dollars empochés, soit -65%. Clairement, ça démarre très mal.

Si l'on compare avec d'autres productions DC récentes, Shazam 2 représente l'un des pires lancements de l'univers cinématographique. C'est en dessous de Birds of Prey (33 millions de dollars) et même de The Suicide Squad (26 millions de dollars) réalisé par James Gunn, qui a malheureusement été un immense four commercial en dépit de sa qualité générale. Mais LA contre-performance, c'est d'être en dessous du catastrophique Morbius qui a lui récolté 39 millions de dollars sur le sol américain à sa sortie. Un naufrage critique ainsi que commercial pour Sony Pictures et Marvel Studios.

Dans ses prévisions, Warner Bros. aurait aimé que Shazam 2 amasse entre 35 millions et 40 millions dès le premier week-end. C'est donc raté, et en termes de critiques, ce n'est pas mieux. Sur Rottent Tomatoes, il écope d'un 53% contre 90% pour Shazam 1 de la part de la presse spécialisé, et d'un plus généreux 87% en provenance des spectateurs avec plus de 1 000 avis à l'heure d'écrire ces lignes.

Le réalisateur David F. Sandberg jette l'éponge

Des mauvaises nouvelles qui peuvent enterrer l'idée d'un troisième volet ? S'il y a un Shazam 3, ce sera sans le réalisateur David F. Sandberg. Le cinéaste n'a pas caché sa déception sur Twitter et a par ailleurs fait une révélation. Après l'accueil de Shazam Fury of the Gods, ce dernier va arrêter avec la franchise... et avec les super-héros par la même occasion - au moins temporairement. Il va retourner à ce qu'il préfère : le cinéma d'horreur.

Sur Rotten Tomatoes, je viens d'obtenir mon score le plus bas auprès des critiques, et mon le score le plus élevé auprès du public pour le même film. Je ne m'attendais pas un accueil identique au premier du point de vue de la presse, mais j'ai tout de même été un peu surpris car j'estime que c'est un bon film. Mais bon. Comme je le dis depuis un moment, je suis très impatient de revenir à l'horreur (en plus d'essayer de nouvelles choses). Après six ans de Shazam, j'en ai définitivement terminé avec les super-héros pour l'instant. Via Twitter.

Avant de tourner Shazam 2 et son prédécesseur, le réalisateur a mis en boîte les films d'horreur Annabelle 2 et Dans le noir (Lights Out). Cette nouvelle déconvenue intervient après l'échec de Black Adam qui, avec un seul épisode, a déjà scellé l'avenir du personnage dans les futurs plans de DC Studios. On reverra peut-être Dwayne « The Rock » Johnson, mais clairement pas avant plusieurs années si c'est le cas.