Les nouveaux dirigeants de DC Studios ont rendu leur verdict sur l'avenir de Black Adam au cinéma. Dwayne Johnson mis au placard comme Henry Cavill (Superman) et Gal Gadot (Wonder Woman) ?

Un futur DCU uniquement porté par de nouveaux acteurs ou presque ? James Gunn et Peter Safran ont décidé de ce qu'ils allaient faire de Black Adam et The Rock.

Black Adam n'est plus dans les plans de DC Studios

C'est désormais sûr, Black Adam n'a pas été un succès au box-office avec 391 millions de dollars réalisés dans le monde. Ce serait même un flop avec des pertes pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars selon Variety et ce en raison de plusieurs facteurs. Le budget initial de 190 millions a manifestement augmenté jusqu'à 260 millions - un montant qui n'inclut pas le marketing - à cause de reshoots commandés suite aux mauvais retours d'une projection test. Pour faire croire à une réussite, The Rock aurait d'ailleurs menti sur les résultats du film qui a été globalement étrillé par la critique et pas mal de spectateurs.

Conséquence directe ou non de tout cela, c'est fini pour Black Adam qui ne reviendra pas ou clairement pas de sitôt. Le personnage incarné par Dwayne Johnson ne fait pas partie des nouveaux plans du DCU. L'acteur, après discussion avec James Gunn (co-président et co-directeur créatif de DC Studios), a communiqué sur son compte Twitter.

L'annonce de la mise à l'écart de Black Adam

Mes fervents amis, Je voulais vous tenir au courant sur l'avenir du personnage de Black Adam au sein du nouvel univers DC. James et moi nous nous sommes vus, et Black Adam ne sera pas dans le premier chapitre de leur histoire. Cependant, DC et Seven Bucks ont convenu de continuer à explorer les meilleures façons dont le héros peut être utilisé dans les futurs chapitres du multivers DC. James et moi nous nous connaissons depuis des années et nous nous sommes toujours soutenus mutuellement pour réussir. Ça n'a pas changé et je vais toujours encourager DC (et Marvel) à gagner et gagner GROS. Vous me connaissez et vous pouvez toujours compter sur moi pour dire les choses franchement. Ces décisions prises par James et les dirigeants de DC représentent leur vision du DCU à travers leur prisme créatif. Après 15 ans de travail acharné pour enfin réaliser Black Adam, je suis très fier du film que nous avons offert aux fans du monde entier. Je me souviendrai toujours de leurs réactions avec une extrême gratitude, humilité et un immense amour. Nous avons fait un excellent travail. Je vous aime, MERCI, je vous écouterai toujours et ferai de mon mieux pour vous satisfaire et vous divertir.

The Rock, Henry Cavill, Gal Gadot et Jason Momoa sont sur un bateau

Pour rappel, The Rock n'est pas le seul qu'on ne reverra pas chez DC dans les prochaines années. Le retour d'Henry Cavill en Superman est annulé, et il est dit que Jason Momoa pourrait ne plus incarner Aquaman mais un super-héros ultra violent. Quant au futur de Gal Gadot en Wonder Woman, c'est aussi le flou le plus total.

Bref, James Gunn et Peter Safran font un grand ménage de printemps, quitte à supprimer des rôles qui ont pourtant fait l'unanimité comme Henry Cavill dans la peau du Kryptonien. À voir où tout cela mènera et s'ils auront eu raison ou non. Et au cas où, Margot Robbie est dans les parages pour retrouver Harley Quinn et son amoureuse.