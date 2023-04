Pour qu'une franchise de jeu vidéo reste à jamais gravée dans les mémoires, rien de tel qu'un personnage emblématique et immédiatement reconnaissable. On pourrait citer en exemples Lara Croft (Tomb Raider), Sonic, Solid Snake (Metal Gear Solid), ou encore Link (The Legend of Zelda). Mais le personnage le plus culte reste probablement la mascotte de Nintendo, Mario. Au-delà des très bon jeux dans lesquels il apparaît, le plombier a également la chance d'être associé à un thème musical ultra entêtant.

Un thème musical cultissime

Très simple, le thème musical principal de Super Mario Bros. n'en demeure pas moins extrêmement efficace. C'est même sa simplicité qui lui permet de rester dans la tête. En fait, la Bibliothèque du Congrès, une institution du Congrès américain, considère qu'il s'agit du "thème de jeu vidéo le plus reconnaissable de l'Histoire". C'est pour cette raison qu'il a décidé de le faire rentrer au Registre national des enregistrements. Ce "National Recording Registry", en anglais, a pour but de participer à la préservation du patrimoine sonore. Le thème d'à peine 1'20 composé par le Japonais Koji Kondo rentre donc définitivement dans l'Histoire, en devant la toute première bande-originale de jeu vidéo à intégrer ce registre, équivalent de notre Bibliothèque Nationale en France.

Ce thème, apparu pour la première fois en 1985 dans le premier Super Mario Bros. sur NES, rejoint ainsi plus de 600 morceaux. En 2023, 24 autres musiques rejoignent également cette liste. Parmi elles, All I Want for Christmas is You de Mariah Carey (1994), Like a Virgin de Madonna (1984), ou encore Stairway to Heaven de Led Zeppelin (1971).

Le film Super Mario Bros explose tous les records

Sorti depuis une semaine aux Etats-Unis et depuis neuf jours chez nous, Super Mario Bros., le film impressionne. Les critiques d'abord sont assez dithyrambiques de la part du grand public. La presse se montre quant à elle moins généreuse, mais cela n'empêche pas le long-métrage d'animation d'exploser le box-office. Il s'agit en effet du meilleur démarrage de l'année devant Ant-Man 3. A l'issue de son premier week-end d'exploitation, le film Universal avait déjà généré 380 millions de dollars de recettes ! Il s'agit également du meilleur démarrage de tous les temps pour une adaptation de jeu vidéo. L'interprète de Bowser en VO, Jack Black, imagine même déjà une suite avec Pedro Pascal ! Et en parlant de Jack Black, lui aussi est à l'origine d'une musique déjà culte. Si vous avez vu le film, on vous invite à redécouvrir son incroyable ode à Peach ci-dessous. Dans le cas contraire, conservez plutôt la surprise !