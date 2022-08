Il y a parfois des projets avortés et c'est le cas de cette version américaine de Sailor Moon. Un mélange d'animation et de séquences live-action pour un résultat qui vous marquera à vie. Nous nous excusons d'avance.

Sailor Moon, au même titre que Dragon Ball Z ou les Tortues Ninja, est une référence de la pop culture qui a accompagné les matinées de millions de spectateurs. Mais sur le sol américain, la franchise aurait pu avoir un autre destin qui contraste totalement avec l'œuvre originale japonaise.

Saban Moon, le Sailor Moon US avec des actrices au sourire Freedent

Certain(e)s internautes se lancent dans des « carrières » de chasseurs de trésors pour retrouver des médias perdus. C'est ce que fait Ray Mona, une youtubeuse, qui a mis en ligne un documentaire pour faire la lumière sur Saban Moon, la version américaine de Sailor Moon qui n'a pas dépassé le stade de pilote. Et vu les images, on se doute du pourquoi.

Son enquête intéressera probablement les fans les plus ardus, mais ce qui fera beaucoup parler, ce sont les images du pilote qu'elle a réussi à obtenir auprès de Bibliothèque du Congrès, à Washington, avec l'aide de l'ancien président américain de Bandai. Contrairement à l'anime japonais, cette version aurait dû alterner les séquences animées et celles en prises réelles avec des acteurs en chair et os. Le résultat est... particulier pour ne pas dire malaisant.

Les extraits sont disponibles dans la vidéo en haut de notre article, avec des captures dans notre galerie, mais pour ceux qui veulent creuser, voici la partie 1 et la partie 2 du doc. La série, développée par Renaissance Atlantic et Toon Makers, n'aura donc pas dépassé le stade du pilote. Le générique, vestige de ce projet abandonné, est visible ci-dessous.

Aviez-vous connaissance de l'existence de Saban Moon ? Que pensez-vous des extraits ? Les deux sociétés ont-elles bien fait de s'arrêter là ? Dites nous tout en commentaires.