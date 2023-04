La série Marvel se dévoile encore un peu plus et nous met l'eau à la bouche, à quelques mois de sa sortie. Ca promet !

La tendance de Marvel à miser de plus en plus sur les séries Disney+ a tendance à en agacer certains, mais il faut s'y faire. La Maison des Idées pourrait d'ailleurs bien se réconcilier avec les fans déçu de la Phase IV. Les prochains mois s'avèrent en effet riches en projets prometteurs. Côté cinéma, les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est attendu au tournant. Côté séries, on peut évoquer la saison 2 de Loki, mais également Secret Invasion. Cette dernière a fini par se trouver une date de sortie et vient de se dévoiler encore un plus.

Une bande-annonce très prometteuse pour Secret Invasion

Après un premier trailer qui nous a enfin dévoilé une date de sortie il y a peu, Secret Invasion nous partage une première grosse bande-annonce. Et en effet, Marvel Studios a révélé un trailer inédit pour la série il y a quelques heures. Celle-ci dure deux minutes et réussit le pari de chauffer les fans sans trop en révéler. C'est en tout cas ce que l'on comprend des premiers retours, extrêmement positifs. Sur Twitter aussi bien qu'en commentaires YouTube, la plupart des internautes saluent le ton et l'atmosphère sombres qui se dégagent de cette seconde bande-annonce pour la série Disney+.

Il est vrai qu'aucune note d'humour n'est mise en avant. Et il est vrai, également, que même les quelques scènes d'actions teasées ne semblent pas trop grandiloquentes. Cela signifie-t-il que Marvel a décidé de se détourner de son sens typique de la dérision ? Vous le saurez au tout début de l'été ! Secret Invasion arrive le 21 juin 2023 et sera évidemment diffusé en exclusivité sur Disney+.

La nouvelle bande-annonce de Secret Invasion

Un joli casting et des extraterrestres pour la série Marvel

Avec cette nouvelle bande-annonce, les plus optimistes imaginent déjà que Secret Invasion pourrait être "l'un des meilleurs projets du MCU". On ne se prononcera pas si rapidement, mais on a hâte de retrouver Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Acculé, celui-ci se la jouera visiblement loup solitaire, le temps "d'une dernière bataille". Le glas s'apprête-t-il à sonner pour Nick Fury au sein de l'Univers Cinématographique de Marvel ? Pas si sûr, puisqu'il devrait recevoir l'aide de War Machine (Don Cheadle), mais également de sa collègue du SHIELD Maria Hill (Cobie Smulders). A noter également la présence d'Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Celle-ci jouera le rôle de G'iah, de la race extraterrestre des Skrulls, infiltrée depuis des années sur Terre. Son grand-père, Talos (Ben Mendelsohn), devrait quant à lui s'allier à Nick Fury pour lutter contre les siens. Pour découvrir de quoi est capable tout de beau monde, rendez-vous dès le 21 juin sur Disney+ !