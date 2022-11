Le film live Chevaliers du Zodiaque, ou plus exactement Knights of the Zodiac, nous offre un premier aperçu pas vraiment rassurant...

L'Internet moderne ne parle que d'un film attendu le 29 mars 2023 en France et qui s'est montré plus en détails la nuit dernière, suscitant l'optimisme général quant à sa qualité présumée. En effet, avec la dernière bande-annonce de Super Mario Bros. Le film, tous les fans des aventures du plombier moustachu sont en 200 cc sur la Rainbow Road de la hype, alors que les références à l'univers de Mario, de Mario Kart à Super Smash Bros., sont un régal pour les amoureux de jeu vidéo et de Nintendo.

Et puis donc, il y a aussi eu une très courte bande-annonce, un teaser, pour le film live celui-ci, de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque, Knights of the Zodiac. Et si ça sera difficilement pire que la lunaire adaptation Netflix en animation 3D, difficile d'être très emballé pour le moment, quand on est fan des aventures du Chevalier Pégase et de ses frangins.

Réalisé par Tomasz Bagiński, producteur de la série The Witcher avec Henry Cavill (et sans lui désormais) pour Netflix, cette adaptation du manga de Masami Kurumada sera avec, comme on le savait déjà mais cette fois on les aperçoit dans ce court aperçu, Sean Bean (Game of Thrones), Famke Janssen (X-Men) et dans le rôle titre, celui de Seiya, Mackenyu, jeune acteur japonais et futur Zoro de l'adaptation live Netflix de One Piece.

Les fans auront reconnu dans les premiers plans de ce teaser, le Chevalier du Capricorne, certainement en train de combattre le Chevalier du Sagittaire, élément essentiel aux origines de la Bataille du Sanctuaire, encore aujourd'hui l'arc préféré et le plus emblématique de Saint Seiya. Reste à savoir si c'est celui qui sera traité dans ce prochain film, où si le contexte sera inédit, comme à la manière dont on peut voir les armures se matérialiser sur les personnages, façon Iron Man dans le MCU.

Reste enfin une armure de Pégase qui semble relativement fidèle à celle que l'on connait et une apparition furtive d'Athéna qui dévoile une puissance réduisant en éclats les armures de ses assaillants.

Knights of the Zodiac ressemble pour l'instant plus à un fan film qu'à une grosse production hollywoodienne, mais il faudra attendre sa sortie en 2023 pour être complètement fixés.