Netflix est attendu au tournant pour sa série One Piece. Depuis son annonce, la série live-action divise particulièrement la communauté. Certains fans veulent y croire et donner une chance au géant du streaming à qui l’on doit notamment l’horrible film Death Note. Une autre frange est quant à elle plus pessimiste et voit déjà le naufrage arriver. Les premiers retours seraient tombés et ce serait bien une catastrophe.

Naufrage en vue pour la série One Piece ?

Netflix n’aurait-il pas appris la leçon ? Après Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist et Death Note, le géant de la SVoD va remettre le couvert avec One Piece. Retranscrire l’univers de l'œuvre d’Eiichiro Oda, son humour si caractéristique ou encore ses batailles ô combien épiques en prises de vues réelles est un défi de taille. Le pari serait visiblement très loin d’être tenu. Selon le leaker Divine Seeker, une première projection test privée a récemment été effectuée et les retours sont cinglants. Les quelques privilégiés qui ont pu découvrir en avance les premiers épisodes de la série Netflix One Piece sont visiblement unanimes : c’est mauvais. A commencer par les effets spéciaux qualifiés tout simplement « d’affreux », mais ça ne s’arrête pas là.

Les retours auraient permis de constater que l’histoire des premiers épisodes de l’adaptation était trop brouillonne pour les non initiés. Le scénario n’aurait alors aucun sens pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’univers original et Netflix serait actuellement en train de réécrire des épisodes complets pour corriger le tir. Le problème, c’est que même pour les fans du manga, la série One Piece serait confuse. En cause, des changements scénaristiques douteux. On apprend par exemple que la première moitié du premier épisode serait impossible à comprendre à cause de flashbacks mal amenés.

De gros changements par rapport au manga

L’enfance de Luffy serait alors balayée d’un revers pour sauter directement à l’introduction de Zoro, Nami, Usopp et Sanji en l’espace de 15 minutes seulement. Un changement pour le moins étonnant avec le matériau d’origine qui prend justement le temps d’introduire chaque personnage pendant plusieurs chapitres, à commencer par Shanks Le Roux, mentor de l’homme élastique. Le ton de la série One Piece serait lui aussi remis en cause et ne fonctionnerait aucunement. D’une part en raison du maquillage et du design de certains personnages qui semblent vraiment étranges. De l'autre, l’adaptation ne parviendrait pas à passer de l’humour au scènes plus sérieuses comme sait le faire habilement l'œuvre originale. « C’est choquant et incohérent », si l’on en croit ces premiers retours.

Netflix peut-il corriger le tir d’ici là ? Cela reste à voir, d’autant que la série One Piece serait diffusée dès le 23 septembre 2023 si l’on en croit le directeur de la photographie Michael Wood BSC. L’interprète de Zoro avait lui aussi confirmé que l’adaptation arriverait sur petit écran dès cet automne. Il est donc fort probable qu’il soit rappelé à filmer à nouveau des scènes entières pour prendre en compte les premiers retours.