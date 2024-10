La fin du mois d’octobre approche et Prime Video garni une fois de plus son catalogue comme Netflix, Disney+ et Max. Sur la plateforme d’Amazon cette semaine, il y a pas mal de petites choses sympathiques côté film, de la comédie noire et/ou sanglante, et l’adaptation version longue d’un animé légendaire.

Mais ce sont surtout les séries qui vont nous intéresser cette semaine puisque c’est dans les prochains jours que débarque l’adaptation très attendue de Like a Dragon.

Tous les films Prime Video de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

Avec les films de cette semaine, Prime Video joue la sécurité. La plateforme SVOD nous sert des valeurs sûres, comme Les Chevaliers du Zodiaque, une licence archi culte ici adaptée en long-métrage. On aime ou on n’aime pas, ça reste tout de même une franchise marquante. L’humour noir et sanglant aura aussi sa place dans les prochains jours avec Barbaque, ou comment la boucherie de Fabrice Eboué vire au délire cannibale et anti-vegan. Autre boucherie, mais putride cette fois avec Retour à Zombieland, film de zombies hyper drôle avec Emma Stone, Jesse Eisenberg et Woody Harrelson.

22/10 Nightmare Island

24/10 Canary Black Les Chevaliers du Zodiaque

25/10 Retour à Zombieland Long Distance

27/10 Barbaque



Toutes les séries de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

En termes de série, c’est un peu mince cette semaine sur Prime Video, mais une série extrêmement attendue arrive enfin. Après Fallout, et avant Tomb Raider et peut-être même God of War, si les choses s’arrangent d’ici là, c’est Like a Dragon qui a le droit à son adaptation évènement grâce à Prime Video. La célèbre franchise, largement démocratisée depuis quelques années, arrive et s'annonce d’ores et déjà très fidèle à la licence vidéoludique. On y retrouvera bien évidemment des personnages cultes de la licence, mais de nouvelles têtes devraient également être de la partie. Quant à l’intrigue, on ne sait pas encore exactement de quoi il sera question, mais on s’attend évidemment à une lutte sans merci pour le pouvoir entre les différentes maisons Yakuza. La série évènement Like a Dragon démarre donc avec sa toute première saison cette semaine sur Prime Video.