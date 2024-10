Les adaptations de jeux vidéo ont de plus en plus la cote, et particulièrement du côté de PlayStation. On l'a vu avec le film Uncharted, puis la série The Last of Us. Depuis, leurs projets ne cessent de se multiplier, imités par les autres consoliers. Encore dernièrement, on a enfin appris la date de sortie du film Until Dawn. Mais, la quantité ne veut pas dire que tout est rose. Après l'annulation de la série Horizon, de mauvaises nouvelles commencent à s'échapper du côte de la production de l'adaptation de God of War.

La série God of War va devoir faire des efforts olympiens

En 2022, une série God of War a été annoncée. Co-produite par Sony Pictures TV et Amazon MGM Studios, en partenariat avec PlayStation Productions, elle est prévue pour une sortie sur Prime Video a une date encore inconnue. Il faut dire que le projet n'est encore qu'en phase de pré-production. Plus encore, selon certaines sources qui se sont confiées à Deadline, il viendrait de connaître un reboot en coulisses.

Apparemment, la série ne trouve pas de script à la hauteur. Bien que certains aient été apprécié par les producteurs, aucun ne semble trouver grâce à leurs yeux. Ainsi, une partie de l'équipe vient de quitter le navire : Rafe Judkins, qui n'est autre que le showrunner et le producteur exécutif, ainsi que les scénaristes Hawk Ostby et Mark Fergus.

En contrepartie, les sociétés de production sont en train de rassembler d'autres auteurs. Les sources rapportent une volonté de repenser ce projet d'adaptation de God of War. Les producteurs souhaiteraient prendre une nouvelle direction créative. Pour ce faire, effectivement, trouver de nouvelles plumes et un nouveau showrunner semblent être une solution concrète.

Après deux ans d'efforts donc, la série God of War repart plus ou moins de zéro. Pour le moment, aucune information n'est parvenue quant à un changement radical vis-à-vis du contenu. Jusqu'à présent, il a été fait écho d'une adaptation qui porterait sur la période nordique de la franchise. Mais, après de tels changements, tout pourrait être amené à changer.

Après la trilogie olympienne, Kratos a plongé dans la mythologie nordique. © Santa Monica Studio / SIE