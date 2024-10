Prime Video nous en met plein la vue avec une énorme bande-annonce de sa série Like a Dragon et ça promet du très lourd. Les fans sont en tout cas vraiment ravis de la tournure que semble prendre cette nouvelle adaptation.

Prime Video prépare de très grosses nouveautés dans les mois à venir et notamment une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo culte pour énormément de fans. Après le succès incontesté de Fallout, la plateforme SVOD d'Amazon s'attaque à un autre monument du RPG, japonais cette fois, avec la licence Yakuza, qui a depuis été renommé Like a Dragon. Sans même connaître la franchise de fond en comble, si vous êtes joueurs, vous avez certainement déjà dû en entendre parler et si ce n'est pas le cas, vous allez bientôt pouvoir la découvrir.

La série Like a Dragon de Prime Video nous en met plein les yeux

Prime Video nous l'a annoncée depuis un moment, mais voilà seulement que la série live action Like a Dragon se montre enfin dans une longue bande-annonce, et ça donne vraiment envie. À première vue, l’adaptation s'annonce extrêmement fidèle. La plupart des personnages sont quasiment reconnaissables entre mille et l’ambiance générale semble être très bien retranscrite. Il faut dire que la série Like a Dragon, même sous son ancien nom Yakuza, a toujours été assez particulière. Ancrée dans une certaine réalité, elle n’hésitait cependant pas à mêler des lieux iconiques du japon et des éléments de la culture locale, à des séquences parfois complètement WTF, mais toujours bien senties et diablement bien intégrées. Retranscrire ce genre de situations risque d’être un numéro d’équilibriste assez difficile à mettre en place sur le papier, mais sait-on jamais.

En tout cas, les fans de la première heure semblent d’ores et déjà conquis, en particulier par le casting avec notamment Kento Kaku (House of the Ninjas), Munetaka Aoki (Godzilla Minus One) ou encore Ryoma Takeuchi (Pokémon Detective Pikachu). Sur le banc de la réalisation, on retrouve Masaharu Take (The Naked Director ) ainsi que les plumes de Sean Crouch (The 100), accompagné de Yugo Nakamura, Yasuhiro Yoshida et Kana Yamada. De toute façon, il ne va pas falloir attendre bien longtemps pour en avoir le coeur net puisque la série Like a Dragon arrivera dès le 24 octobre prochain sur Prime Video. Le rendez-vous est pris.