Attendu de longue date, le dernier film Les Chevaliers du Zodiaque se montre à nouveau. Les images inédites qui circulent en ligne misent à fond sur l'action. Pour le meilleur ou pour le pire ? On vous laisse vous faire votre propre avis !

De nouvelles images inquiétantes

Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya... Appelez-le comme le voulez : il s'agit dans tous les cas d'un manga culte. Écrit par Masami Kurumada durant la seconde moitié des années 80, il dépeint un univers de fantasy inspiré des mythologies grecque, scandinave, nordique, japonaise, et bien d'autres encore. Vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, il suit les aventures des "Saints", les Chevaliers d'Athéna chargés de protéger la Terre. Mais si vous êtes là, on imagine que vous saviez déjà tout ça. Ce que vous voulez, c'est découvrir les nouvelles images du live-action de Sony et Toei Animation. Il suffisait de demander !

Seules les 45 premières secondes de cette vidéo sont inédites. On y découvre un combat a corps-à-corps particulièrement intense... mais aussi très cheap. C'est en tout cas l'avis qui ressort des premiers retours des internautes. L'un deux déclare d'ailleurs une chose d'intéressant : selon lui, les fans hardcores pourront appréciés, tandis que le "grand public habitué à des trucs plus propres" risque d'avoir plus de mal. Réponse à partir du 24 mai, lorsque Les Chevalier du Zodiaque sortira au cinéma.

Le live-action Les Chevaliers du Zodiaque approche à grands pas

Si de nouvelles images des Chevalier du Zodiaque circulent actuellement en ligne, c'est parce que le long-métrage sort ce 28 avril au Japon. Le 12 mai, ce sera au tour des Etats-Unis. Les Français devront quant à eux se montrer plus patients. On est curieux de voir si film saura attirer du monde en salles. Après tout, la franchise est très populaire, et le très bankable Sean Bean (Ned Stark dans Game of Thrones) est au casting. En ligne, certains fans se demandent d'ailleurs déjà, avec humour, s'il va - ou plutôt comment il va - mourir.

Du reste, ce sera au scénario, aux chorégraphies spectaculaires et au fan-service de compenser des effets spéciaux douteux, des mouvements de caméra susceptibles de donner la nausée, ainsi que des fonds verts un peu trop évidents. Tant d'éléments qui nous avaient déjà inquiétés en mars avec le dernier trailer.