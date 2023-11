On vous a dévoilé les sorties Netflix de la semaine, place donc aux ajouts Prime Video pour les sept prochains jours. Quoi de neuf après Les 8 Salopards, Adieux les cons, 007 : En route pour le million ou encore les finales de la 54ème édition du Masters de tennis masculin ? Il va y avoir du sport, de l'amour, de la science-fiction, une comédie à l'ambiance 90's et un film qui a été consacré au Festival de Cannes 2002. Voici la liste complète des arrivées Prime Video.

Les films Prime Video du 13 au 19 novembre 2023 (S46)

Les nouvelles sorties Prime Video de la semaine sont bien plus nombreuses au niveau des films. Et le premier à ouvrir le bal, ce sera Punch-drunk love. Une comédie atypique et décalée de Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Magnolia) qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes en 2022. Une perle touchante poétique pour certains, ou un objet filmique ennuyant pour d'autres, mais qui séduit au global les critiques.

La seconde nouveauté majeure de Prime Video pour cette semaine 46, c'est Dope. Une comédie dramatique qui sent bon les années 90 avec le rappeur A$AP Rocky ou encore Zoe Kravitz (The Batman 2). Ci-dessous, la liste complète des longs-métrages diffusés jusqu'à ce dimanche.

Les films de la semaine 46

Punch-drunk love (15 novembre)

Synopsis : « Barry Egan (Adam Sandler), un trentenaire timide et complexé, passe le plus clair de son temps à collectionner les bons d'achat d'une marque de gâteaux. Depuis sa plus tendre enfance, il est accaparé par ses sept harpies de sœurs, si bien qu'il n'a jamais eu le temps de faire sa vie, ni de tomber amoureux ».

Le Témoin amoureux (15 novembre)

Synopsis : « Tom et Claire sont amis depuis une dizaine d'années. Lorsque cette dernière lui demande d'être son garçon d'honneur, il s'aperçoit qu'il est en fait amoureux d'elle. Il accepte cependant sa proposition avec l'espoir secret de pouvoir la conquérir ».

Dope (15 novembre)

Synopsis : « Malcolm est un lycéen, geek et timide, fasciné par les années 90. Un jour, il est invité à une fête underground et se laisse entraîner dans un engrenage qui pourrait bien changé le cours de sa vie…. Dope a été présenté en clôture de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2015 ».

Paysage à la main invisible (16 novembre)

Synopsis : « Lorsque les règles bureaucratiques et la technologie avancée d'une espèce extraterrestre occupante laissent la majeure partie de la Terre appauvrie et sans emploi, deux adolescents élaborent un plan pour assurer l'avenir de leur famille ».

Les séries Primes Video de la semaine avec une licence de légende (S46)

Comme la semaine passée, les nouveautés Prime Video de la semaine ne comporte qu'une unique série. Après 007 : En route pour le million, Amazon mise sur S.W.A.T. Saison 5. Un show TV qui connaît un succès retentissant outre-Atlantique et qui s'achèvera pourtant après la saison 6. Malgré des audiences élevées, CBS jette l'éponge, mais le programme pourrait être récupéré par Netflix d'après les sources de Deadline.

Les séries de la semaine 46

S.W.A.T. - saison 5 (15 novembre)

Synopsis : « Alors qu'il s'est exilé au Mexique pour faire le point sur son avenir, Hondo doit revêtir son costume de héros pour venir en aide à une mère et sa fille menacées par un mafieux local. Il n'aspirait qu'au calme et à la tranquillité, mais il va déclencher une tempête... »

Les nouveautés documentaires et émissions Prime Video (S46)

On termine les sorties Prime Video de la S46 avec les documentaires et émissions. Si vous êtes en possession du Pass Warner, vous pourrez suivre la suite des Nitto ATP Finals. Le tournoi qui fait s'affronter les huit meilleurs tennismen de la planète. Attention, la grande finale sera retransmise en direct ce dimanche 19 novembre. Un peu plus tôt, vous pourrez alterner entre Star Academy et Twin Love. Une téléralité inédite qui se focalise sur la recherche de l'amour entre paires de jumeaux. À suivre sur Amazon Prime Video le 17 novembre prochain.

Les docs et émissions de la semaine 46

Nitto ATP Finals (du 12 au 19 novembre) - Pass Warner

Les Masters de tennis masculin continuent avec les prochains matchs NITTO ATP Finals.

Twin Love - saison 1 (17 novembre)

Synopsis : « Amour jumeau est une expérience de rencontre qui met à l'épreuve des jumeaux pour voir s'ils sont prêts à faire passer un nouvel amour avant leurs frères et sœurs. Brie et Nikki Garcia (anciennement connues sous le nom des jumelles Bella) ont réparti des jumeaux dans deux maisons séparées pour qu'ils trouvent l'amour. Trouveront-ils les mêmes partenaires ? Et choisiront-ils l'amour ou la famille ? »