Comme Netflix et Disney+, le géant Amazon a dévoilé les nouveautés Prime Video de novembre 2023 et la plateforme n'a pas forcément à rougir. Depuis la semaine dernière, les abonnés ont accès à des classiques comme Le Bon, la Brute et le Truand, La Chevauchée des sept mercenaire, Blue Velvet et ont pu délirer devant Un talent en or massif ou encore découvrir la première moitié de la saison 2 d'Invincible. Voici les nouvelles sorties de la semaine 45.

Les films Prime Video du 6 au 12 novembre 2023 (S45)

Pour les sorties Prime Video de la semaine, Amazon vous offre un chef d'oeuvre signé Quentin Tarantino : Les 8 Salopards. Un long-métrage au casting renversant qui réunit Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russel, Michael Madsen, Tim Roth, Walton Goggins ou Channing Tatum. Et si une bonne distribution ne suffit pas à faire un bon film, voire plus, soyez rassurés ici. Il faut cependant ne pas être hermétique au style du réalisateur, et être conscient que c'est l'un de ses films les plus bavards. Mais heureusement, les dialogues délicieux et les performances des acteurs rendent le tout savoureux.

Retour en France avec l'incontournable Albert Dupontel, qui a réellement embrassé la carrière de metteur en scène avec l'excellent Bernie. Vingt quatre ans plus tard, il était de retour avec Adieu les cons, une comédie dramatique avec Virgine Efira et Terry Gilliam (L'armée des 12 singes). À découvrir sur Amazon Prime Video dès le dimanche 12 novembre 2023.

Les films de la semaine 45

Les 8 Salopards (10 novembre)

Synopsis : « Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain, le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s'abat au-dessus du massif, l'auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L'un de ces huit salopards n'est pas celui qu'il prétend être ; il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l'auberge de Minnie ».

Adieu les cons (12 novembre)

Synopsis : « Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable »

Les séries Primes Video de la semaine avec une licence de légende (S45)

Ce sera l'unique série disponible sur Prime Video du 6 au 12 novembre, mais quelle série... ou plutôt quelle saga cinématographique ! Le show 007 : En route pour le million, dérivé de l'univers de James Bond, sera disponible dès la fin de la semaine. Un programme original qui ne se focalise pas sur un agent secret, mais sur plusieurs personnes plus ordinaires qui doivent surmonter des épreuves pour espérer gagner un million de dollars. Une annonce qui n'a pas plu à tous les fans. « Quelle mauvaise idée pour une série. On dirait Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! » ou encore On veut un nouveau film, pas un fichu jeu. Amazon a vraiment intérêt à ne pas ruiner la franchise » ont déclaré des internautes.

Au-delà de 007: Road to Million, ne cherchez pas de nouveaux épisodes pour Gen V. Le spin-off de The Boys a délivré sa conclusion la semaine passée sur Prime Video.

Les séries Prime Video de la semaine 45

007 : En route pour le million (10 novembre)

Synopsis : « 9 duos de gens ordinaires arpentent des reliefs escarpés, se lancent des défis à vous tordre l'estomac, et répondent à des questions pour peut-être remporter 1 million chacun. Pendant ce temps, Brian Cox tire les ficelles dans la peau du Contrôleur. Seront-ils à la hauteur ou s'effondreront-ils comme un château de cartes dans cette épreuve d'intelligence, d'endurance et d'héroïsme ? »

Les documentaires et émissions (S45)

Amazon Prime Video diffusera également une émission assez atypique avec Champions Rire, à partir du 10 novembre prochain. L'humouriste Redouane Bougheraba va réunir une formation de 11 stand-uppers. À eux par la suite d'essayer de faire rire les spectateurs du Cirque d'Hiver avec des blagues sur le football. La relève de L.O.L : Qui rit sort ? Les abonnés seront très bientôt fixés.

Si vous aimez le tennis et que vous avez le pass Warner, qui est indépendant de l'abonnement Prime Video, réserver du temps du 12 au 19 novembre 2023 pour les Nitto ATP Finals. Qui sera le vainqueur entre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zveerev et Holger Rune ? Réponse dans quelques jours.

Les docs et émissions de la semaine 45

Champions rire (10 novembre)

Synopsis : « Retrouvez Redouane Bougheraba et son équipe dans la première édition de Champions Rire, mêlant football et stand-up ».

Nitto ATP Finals (du 12 au 19 novembre) - Pass Warner

Assistez aux Masters de tennis masculin avec les NITTO ATP Finals qui s'étale sur une semaine complète.