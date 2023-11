Après Netflix et Disney+, on vous récapitule les nouveautés Prime Video de novembre 2023 avec de gros classiques et une licence ultra culte qui revient dans un format inédit.

Comme chaque mois, on dresse la liste des prochaines sorties prévues sur les diverses plateformes de SVOD. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouveautés Prime Video de novembre 2023 qui vont assurer le spectacle avec plusieurs programme à ne pas rater. Le mois dernier, les abonnés ont eu du beau contenu pour la période d'Halloween avec entre autres Le Silence des Agneaux, Midsommar et Hérédité, Jigsaw, mais aussi des films et séries qui n'avaient rien à voir avec cette période de l'année. La collection James Bond a par exemple été ajoutée, à l'image de Wargames, Les Sept Mercenaires, Et pour quelques dollars de plus ou encore la saison 3 d'Upload.

Pour les nouvelles sorties Prime Video de novembre 2023, Amazon offre un regard inédit sur une licence culte, d'autres grands classiques et de belles choses supplémentaires. Voici tous les contenus disponibles depuis peu ainsi que les futurs qui seront diffusés tout au long du mois.

Les nouvelles sorties Prime Video de novembre 2023

Les nouveautés Prime Video de novembre 2023 débarquent depuis quelques heures, et ça envoie déjà du lourd. Une nouvelle fois, Amazon a été pioché dans les classiques du cinéma pour proposer d'autres westerns. Après Les Sept Mercenaires ainsi qu'Et pour quelques dollars de plus, vous pouvez visionner dès à présent La Chevauchée des sept mercenaires et le non moins cultissime Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Un western spaghetti, beaucoup plus récent, fait son entrée : Les 8 Salopards. Le long-métrage en quasi huit-clos de Quentin Tarantino qui n'est à manquer sous aucun prétexte.

Les deux OSS 117, la comédie française avec Jean Dujardin, sont aussi déjà arrivées dans les nouvelles sorties Prime Video de novembre 2023. Si vous voulez passer un autre bon moment en riant, Un talent en or massif pourrait bien vous intéresser. Le pitch ? Un acteur endetté, Nicolas Cage, va tout faire pour relancer sa carrière. Y compris être la star de l'anniversaire d'un milliardaire à priori peu sympathique. Un film méta où Cage joue finalement son propre rôle.

Vous aimez les trucs perchés ? Blue Velvet de David Lynch est inclus dans les ajouts Amazon Prime Video de novembre 2023. « Après avoir fait la découverte d’une oreille humaine coupée dans un champ, Jeffrey Beaumont, un étudiant attiré par le mystère, est bien déterminé à enquêter. Avec l’aide de sa petite amie, Jeffrey pénètre dans l’univers sombre et dangereux de Dorothy Vallens, une chanteuse de boîte de nuit mystérieusement unie à Frank, un gangster sadique, autour d’une histoire de kidnapping ». Ce n'est pas le film le plus accessible de Lynch, mais c'est « gratuit » pour les abonnés, donc autant tenter le coup. Si vous avez souscrit au Pass Warner, vous aurez également des films, séries et documentaires exclusifs à cette plateforme.

Les nouveautés films de novembre 2023

OSS 117 : Le Caire Nid d'Espions

OSS 117 : Rio ne répond plus (disponible)

Les Chèvres du Pentagone (disponible)

La Chevauchée des sept mercenaires (disponible)

Le Bon, la Brute et le Truand (disponible)

Destroyer (disponible)

Stargate : L'Arche de Vérité (disponible)

Stargate : Continuum (disponible)

Bruno (disponible)

Blue Velvet (disponible)

Un talent en or massif (3 novembre)

Les 8 Salopards (10 novembre)

Adieu les cons (12 novembre)

Punch-drunk love (15 novembre)

Le Témoin amoureux (15 novembre)

Dope (15 novembre)

Paysage à la main invisible (16 novembre)

David Holmes: The Boy who lived (16 novembre) - Pass Warner

Bottoms (20 novembre)

Freelance (28 novembre)

Les nouveautés séries de novembre 2023

The Kidnapping - saison 1 (2 novembre)

Invincible - saison 2 (3 novembre)

007 : En route pour le million (10 novembre)

SWAT - saison 5 (15 novembre)

Leverage Redemptions - saison 2 avec un épisode chaque jeudi (23 novembre) - Pass Warner

Le Monde incroyable de Gumball (25 novembre) - Pass Warner

Rick and Morty - saison 7 (tout le mois) - Pass Warner

Les nouveautés documentaires et émissions de novembre 2023

BTS: Yet to Come (9 novembre)

Champions rire (10 novembre)

Nitto ATP Final (du 12 au 19 novembre) - Pass Warner

Twin Love - saison 1 (17 novembre)

Coupe du monde biathlon (25 au 26 novembre) - Pass Warner

Les programmes Prime Video de novembre 2023 à ne pas manquer

Alors il y a t-il des immanquables en novembre 2023 sur Amazon Prime Video ? Les 8 Salopards, les deux OSS 117, La Chevauchée des sept mercenaires, Le Bon, la Brute et le Truand, Un Talent en or massif ou Blue Velvet sont à voir. Pour les fans de Stargate, les deux films L'Arche de la Vérité et Continuum sont sur Prime Video. Dans les longs-métrages, il y aura également Bruno avec Sacha Baron Cohen ou encore Adieu les cons d'Albert Dupontel.

Mais le gros rendez-vous du mois sera la série James Bond intitulée 007 : En route pour le million. Le pitch est simple : des personnages s'affrontent pour décrocher le jackpot : 1 million de dollars. Un petit jeu orchestré par Le Contrôleur joué par Brian Cox, un célèbre acteur qui a fait les belles heures d'HBO Max avec la série Succession. Tous les fans ne sont pas emballés par le concept, mais faute de nouveaux films...

Les abonnés seront également heureux de pouvoir regarder la saison 2 d'Invincible, la série d'animation avec le super-héros Omni-Man adaptée du comics de Robert Kirkman. La première moitié des épisodes sera sur Prime Video dès demain, vendredi 3 novembre 2023. Dans quelques heures, il y aura aussi l'épisode final de Gen V, le spin-off de The Boys, qui reviendra pour une saison 2.

James Bond 007 : En route pour le million (10 novembre)

La licence culte James Bond s'invite sur Amazon Prime Video. Après la diffusion de tous les films, à l'exception de Spectre, la franchise de MGM va exploiter son univers à travers la série 007 : En route pour le million. « 9 duos de gens ordinaires arpentent des reliefs escarpés, se lancent des défis à vous tordre l'estomac, et répondent à des questions pour peut-être remporter 1 million chacun. Pendant ce temps, Brian Cox tire les ficelles dans la peau du Contrôleur. Seront-ils à la hauteur ou s'effondreront-ils comme un château de cartes dans cette épreuve d'intelligence, d'endurance et d'héroïsme ? ».

Les 8 salopards (10 novembre)

A t-on encore besoin de présenter Quentin Tarantino et sa filmographique dantesque ? Les 8 Salopards revisite encore l'Histoire mais déplace son action après la Guerre de Sécession, soit à la suite des événements de Django Unchained. Un huit clos à la Tarantino avec des acteurs qui montrent l'étendue de leur talent, aidés par les dialogues au poil du réalisateur. Joussif.

Invincible - saison 2 (3 novembre)

« Toujours ébranlé par la trahison de Nolan en saison 1, Mark peine à reconstruire sa vie alors qu'il doit affronter de nouvelles menaces ainsi que sa plus grande crainte : devenir son père, sans s'en rendre compte » synopsis de la saison 2. Un nouveau carton pour Amazon Prime Video ? La suite est d'ores et déjà très attendue par les abonnés.

OSS 117 : Le Caire, nid d'espions et Rio ne répond plus (disponible)

Si les critiques ont déploré OSS 177 : Alerte rouge en Afrique noire, les deux premiers volets OSS 17 : Le Caire, nid d'espions et Rio ne répond plus ont toujours leur fan-base attitrée. « Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117 ».