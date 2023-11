Comme chaque début de semaine, c'est l'heure de faire un point sur les nouvelles sorties des services de SVOD comme Netflix et consorts. Les sorties de la semaine passée ont été relativement timides, sauf en termes de documentaires et d'émissions, mais les abonnés ont quand même pu se caler devant la dernière réalisation de David Fincher : The Killer. Un film très attendu avec Michael Fassbender qui divise un peu plus que les jours précédents. La note des téléspectateurs est en effet tombée à 62% contre 82% sur Rotten Tomatoes. Mais maintenant que c'est disponible, le meilleur moyen est de vous faire votre propre avis. En attendant, voici les nouveautés Netflix pour la semaine 46.

Les films Netflix du 13 au 19 novembre 2023 (S46)

Quoi de neuf dans les nouvelles sorties Netflix de la semaine en termes de films ? Rien d'hyper transcendant, mais quelques noms se démarquent comme Fences. L'avant-dernière réalisation de Denzel Washington, qui joue également dedans aux côtés de Viola Davis. Une saga loufoque pour toute la famille fera aussi son apparition : Nanny Mcphee ainsi que sa suite Nanny Mcphee et le Big Bang. Une sorte de Super Nanny, à la sauce sorcière, idéal pour Noël. Le cinéma français sera mis à l'honneur sur Netflix avec Sauver ou périr, tandis que les amateurs de films asiatiques pourront pleurer ou vibrer devant In Love and Deep Water ou encore Believer 2.

Les films de la semaine 46

Sauver ou périr (15 novembre)

Synopsis : « Franck, sapeur-pompier depuis l'âge de dix-huit ans, s'épanouit pleinement dans son métier. Il vit dans sa caserne aux côtés de sa femme et de ses jumelles. Un jour, alors qu'il est en intervention, il se sacrifie pour ses hommes et se réveille dans un service hospitalier destiné aux grands brûlés ».

Nanny Mcphee (15 novembre)

Synopsis : « Depuis la disparition de son épouse, le brave M. Brown a bien du mal avec ses sept enfants. Il faut dire que de l'aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. En un rien de temps, ils sont parvenus à décourager 17 candidates au poste à hauts risques de gouvernante. Mais il ne va pas en aller de même avec Nanny McPhee, la nouvelle postulante aussi effrayante qu'énigmatique ».

Nanny Mcphee et le Big Bang (15 novembre)

Synopsis : « L'énigmatique Nanny McPhee arrive sur le pas de la porte d'une mère épuisée, Isabel Green, qui tente d'élever ses enfants et de s'occuper de la ferme familiale alors que son mari est parti à la guerre. Isabel a fort à faire avec ses trois enfants, mais aussi avec les deux enfants gâtés de sa sœur. Sans perdre de temps, McPhee utilise la magie pour inculquer aux enfants cinq leçons très importantes ».

Best. Christmas. Ever! - Bonjour l'esprit de Noël ! (16 novembre)

Synopsis : « Lorsqu'un coup du destin réunit leurs familles pour Noël, Charlotte saisit l'occasion de démontrer que la vie de sa vieille amie Jackie est trop belle pour être vraie. »

In Love and Deep Water (16 novembre)

Synopsis : « Romance, mystère et pagaille règnent à bord d'un paquebot de luxe qui vogue vers la mer Égée tandis qu'un majordome et une passagère tentent d'élucider un meurtre déconcertant. »

Fences (16 novembre)

Synopsis : « À Pittsburgh dans les années 50, Troy habite une maison ouvrière avec sa famille. Cet éboueur a toujours rêvé devenir joueur de baseball professionnel et il est convaincu qu'il a été victime de racisme à cause de la couleur de sa peau. Il se venge donc sur ses proches, décourageant son fils adolescent de pratiquer le football. Il est un homme sévère et charismatique qui abuse parfois de l'alcool, mais son épouse continue de le soutenir et elle exige que son entourage le respecte ».

Les Rois de Queenstown (17 novembre)

Synopsis : « Lorsque son père décède, une ancienne gloire du football retourne là où il a grandi et peine à créer des liens avec son fils, un joueur prometteur avec des rêves plein la tête. »

All-Time High - Nouveaux riches (17 novembre)

Synopsis : « Entre un arnaqueur dans la dèche et une millionnaire en crypto, le courant passe plutôt bien. Est-elle la cible idéale… ou l'escroc est-il sur le point de se faire escroquer ? »

Bayard Rustin (17 novembre)

Synopsis : « Déterminé à bouleverser l'histoire des droits civiques aux États-Unis, le militant Bayard Rustin affronte racisme et homophobie en orchestrant la marche sur Washington de 1963. »

Believer 2 (17 novembre)

Synopsis : « Bien décidé à découvrir la vérité, un policier enquête sur le plus grand cartel de drogue d'Asie et sur son mystérieux chef avec qui il a encore des comptes à régler. »

Les séries Netflix de la semaine 46 avec une énorme nouveauté

Une sélection de films en demi-teinte, contrairement aux sorties séries Netflix du 13 au 19 novembre 2023. Pour commencer, les fans d'anime auront le plaisir de (re)découvrir Fullmetal Alchemist : Brotherhood dans sa totalité. L'intégralité des épisodes sera disponible à partir de ce mercredi 15 novembre prochain. Le lendemain, 16 novembre, ce sera au tour d'un show TV Netflix plébiscité : The Crown. La première partie de la saison 6 arrive pour développer de « nouvelles intrigues et de nouveaux mystère ». Autre gros temps fort des sorties de la semaine 46, Scott Pilgrim prend son envol, la suite du film culte avec le casting original pour donner vie à leurs homologues virtuels.

Les séries de la semaine 46

Le Code du Crime (14 novembre)

Synopsis : « Pour mener à bien leur enquête sur un cambriolage défiant toute mesure, des agents fédéraux doivent se montrer créatifs ».

Suburræterna (14 novembre)

Synopsis : « Alors que le chaos règne sur Rome, des tensions émergent entre les clans, mettant en péril des alliances établies. Le monde de "Suburra" prend un nouveau tournant ».

Fullmetal Alchemist : Brotherhood - L'intégrale (15 novembre)

Synopsis : « Dans le monde surnaturel de cet anime, les frères Edward et Alphonse combattent des forces malfaisantes pour récupérer leurs corps après avoir souffert dans leur chair ».

Feedback (15 novembre)

Synopsis : « Entre ses difficultés familiales et sa mémoire défaillante dues à ses problèmes d'addiction, une ancienne star du rock se lance à la recherche effrénée de son fils disparu ».

The Crown - saison 6 partie 1 (16 novembre)

Synopsis : « Alors que les jours de Diana, adulée par le peuple, sont comptés et que la monarchie est sur la sellette, la reine Élisabeth II s'interroge sur son héritage et sa lignée ».

Sur l'autel de la famille - saison 2 (17 novembre)

Synopsis : « Hantée par son passé, Gloria ne recule devant rien pour construire un avenir pour sa famille, alors que de nouvelles intrigues et de nouveaux mystères surgissent dans son quartier ».

Scott Pilgrim prend son envol (17 novembre)

Synopsis : « Quand il rencontre la fille de ses rêves, Scott Pilgrim découvre qu'il va devoir éliminer ses sept ex cruels avant de pouvoir sortir avec elle. Et ses épreuves ne font que débuter. »

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S46)

Les couche-tards auront une nouveauté rien qu'à eux, mais il faut aimer le sport ! Ce mercredi 14 novembre, dans la nuit de mardi à mercredi, l'émission The Netflix Cup sera diffusée. Un crossover sportif entre des pilotes de F1 et des golfeurs professionnels. À la même date, la firme au N rouge offrira une plongée dans le monde la pègre avec Le Parcours des gangsters. Un documentaire narré par Peter Dinklage (Game of Thrones).

Les docs et émissions de la semaine 46

The Netflix Cup (14 novembre en direct à minuit - dans la nuit de mardi à mercredi)

Synopsis : « Des pilotes de Formule 1 et des golfeurs du PGA Tour participent à une compétition prestigieuse sur le parcours 18 trous du Wynn Las Vegas (en direct et en VO) ».

Le Parcours des gangsters (14 novembre)

Synopsis : « Sous forme de guide sombre et satirique, cette série explore l'ascension et la chute des gangsters les plus célèbres de l'histoire, ainsi que leurs tactiques pour réussir ».

The Dads (17 novembre)

Synopsis : « Dans ce documentaire, cinq papas évoquent leur amour, leurs espoirs et leurs craintes pour leurs enfants trans lors d'une partie de pêche avec le père de Matthew Shepard ».