Les abonnés au service SVOD d'Amazon mange très bien ce mois-ci avec des nouveautés Prime Video d'octobre 2023 assez énormes. La collection James Bond, les films d'horreur pour Halloween, de grands classiques du cinéma ou encore la nouvelle série Gen V - le spin-off de The Boys -, c'est très solide. On ne connaît pas encore l'étendue des sorties pour le mois de novembre 2023, mais un show télévisé issu d'une licence culte se dévoile en vidéo.

Une série événement débarque sur Prime Video en novembre 2023

Ce mois-ci est spécial pour les fans de James Bond abonnés à Prime Video. Depuis le 1er octobre, l'intégrale des films de Dr No à Spectre sont disponibles sans surcoût. En revanche, Mourir peut attendre (No Time to Die) n'a pas été ajouté malgré le fait qu'il soit sorti il y a deux ans. Ca va peut-être un peu décevoir, mais Amazon a un autre cadeau pour les amateurs de l'agent secret.

La série originale 007: Road to a Million arrive dans les nouveautés Prime Video de novembre 2023. Un programme inédit qui s'inspire du concept de la téléréalité. Dix-huit personnes, répartis en duos, vont devoir traverser le globe pour des épreuves intellectuelles et physiques pour empocher 1 million. Un jeu piloté par « Le Contrôleur », incarné à l'écran par l'acteur Brian Cox (Succession), qui emmènera les candidats dans les Alpes Suisses, à Venise ou encore dans le désert d'Atacama au Chili.

« 9 duos de gens ordinaires arpentent des reliefs escarpés, se lancent des défis à vous tordre l'estomac, et répondent à des questions pour peut-être remporter 1 million chacun. Pendant ce temps, Brian Cox tire les ficelles dans la peau du Contrôleur. Seront-ils à la hauteur ou s'effondreront-ils comme un château de cartes dans cette épreuve d'intelligence, d'endurance et d'héroïsme ? ». Ca change d'un 007 qui oeuvre pour sa majesté.

Le premier trailer de 007: En route pour le million est visible ci-dessous et rendez-vous le 10 novembre 2023 sur Prime Video pour la grande première.

Un projet exclusif James Bond qui déçoit certains

La série James Bond de Prime Video sera découpée en huit épisodes. En 2022, Variety a révélé que le projet était en gestation depuis quatre ans. Barbara Broccoli, la productrice de la licence, a supervisé le show TV aux côtés de Michael G. Wilson, également co-producteur sur la franchise depuis 1979. Un gage de qualité normalement, mais certains ne sont pas convaincus. Sur le compte X de James Bond, c'est même la grosse déception et ça rage légèrement.

« Pas de film annoncé, pas de successeur à 007, mais ça »; « Je pensais qu'on était le 5 octobre et non le 1er avril »; « Quelle mauvaise idée pour une série. On dirait « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! », mais avec un enrobage James Bond. Je ne vois pas en quoi c'est une utilisation judicieuse de la licence 007 »; « On veut un nouveau film, pas un fichu jeu. Amazon a vraiment intérêt à ne pas ruiner la franchise ». Au moins une personne trouve l'idée séduisante, quand un autre réclame l'annonce de futurs films James Bond réalisés par Christopher Nolan (Oppenheimer).

Nolan pour reprendre la saga ? C'est la rumeur qui a enflé, mais visiblement, elle serait fausse. Cependant, le cinéaste a déclaré que ce serait un « privilège incroyable » de pouvoir tourner au moins un long-métrage 007.