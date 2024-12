Comme à son habitude, Prime Video tire toutes ses cartouches presque d’un coup et se retrouve quasiment à sec pour le reste du mois. En décembre, on ne change pas une équipe qui gagne. Dès le 1er jour, plusieurs dizaines de films ont été catapultés dans le catalogue et maintenant, le reste des sorties se fait au compte-goutte. Il n'empêche que l’on va avoir le droit à de gros films cette semaine et surtout une série évènement extrêmement attendue par les joueurs et joueuses que nous sommes tous et toutes.

Tous les films Prime Video de la semaine du 9 au 15 décembre 2024

Commençons déjà par les films. Il n’y aura rien durant la semaine, mais ce weekend, Prime Video nous sortira deux très gros blockbusters produits par Michael Bay (Transformers). Des divertissements explosifs bourrés d’effets spéciaux dans lesquels nos Tortues Mutantes devront faire face à de très grosses menaces. Outre les 4 reptiles en CGI, on note la présence de Megan Fox dans la peau d’April O’Neil et ce dans les deux épisodes.

Enfin le second et dernier film de la semaine est une comédie française, Jusqu'ici tout va bien, portée par Gilles Lellouche et Malik Bentalla notamment. On va y suivre Fred (Gilles Lellouche) un gros entrepreneur qui va se voir obligé de travailler aux côtés d’un jeune issu des banlieues à la suite d’un contrôle fiscal tendu. Un duo que tout oppose, et pourtant… Le film a plutôt bien été accueilli par les critiques et les spectateurs notamment pour ses acteurs et l’humour plutôt bien senti.

15/12 Ninja Turtles 1 & 2 Jusqu'ici tout va bien



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 décembre 2024

Côté série, ça ne se bouscule pas au portillon non plus. En revanche, c’est cette semaine que débarque la série événement de cette fin d’année sur Prime Video, Secret Level. Si la série va faire grand bruit chez les joueurs, c’est surtout parce qu'elle se concentre essentiellement autour de gros jeux et de licences marquantes. Armored Core, Mega Man, New World Aeternum, Sifu, Warhammer ou encore Spelunky seront notamment présents. D’ailleurs, ce sera aussi l'occasion de retrouver Concord, la dernière grosse exclusivité Sony qui a complètement disparu désormais. En plus de ces licences marquantes, on pourra noter un casting 5 étoiles avec d'immenses stars comme Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Laura Bailey, Ariana Greenblatt ou encore Kevin Hart pour ne citer qu’eux Un projet curieux qui nous tarde de découvrir mine de rien.

10/12 Secret Level - saison 1 - série d'animation

13/12 Anatomie d'un come-back- série documentaire en quatre épisodes The Day of the Jackal - saison 1 partie 2



Source : Prime Video