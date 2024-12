Notre panorama des plateformes SVOD telles que Netflix, Disney+ ou Max, continue avec Prime Video. Avec la propension d'Amazon a envoyé un grand nombre de contenus dès le premier jour, les sorties restantes se réduisent à vue d'oeil. Ces derniers jours, la plateforme a gonflé son catalogue avec Ninja Turtles 1 & 2, The Day of the Jackal et surtout la nouvelle série événement Secret Level. Une anthologie animée en 15 épisodes par les créateurs de Love, Death & Robots, qui reprend certains univers emblématiques du jeu vidéo et de la pop culture (Warhammer 40,000, Armored Core, Unreal Tournament…).

Tous les films Prime Video du 16/12 au 22/12

Quels sont les films à ne pas louper sur Amazon Prime Video du 16 au 22 décembre 2024 ? Eh bien aucun ! Il n'y aura absolument aucun nouveau long-métrage avant la dernière semaine et la sortie d'À Contre-Sens 2. La suite de la romance espagnole pour ados adaptée des romans de Mercedes Ron. Du 9 au 15 décembre 2024, le catalogue films s'est tout de même légèrement agrandi avec le retour des Tortues Ninja. Les deux épisodes Ninja Turtles produits par Michael Bay, avec Megan Fox dans la peau de la journaliste April O'Neil, sont disponibles sur Amazon Prime Video pour tous les abonnés.

Jusqu'ici tout va bien, la comédie française de Mohamed Hamidi (Citoyen d'honneur) avec Gilles Lellouche, Malik Bentahla, Sabrina Ouazani ou Camille Lou est également sur Prime Video. « Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement ».

Toutes les séries du 16/12 au 22/12

Les sorties de la semaine sur Prime Video mais il y a tout de même une série basée sur une oeuvre culte. Cat's Eyes, ça vous dit quelque chose ? Pour les plus jeunes, il s'agit à l'origine d'un manga des années 80 de Tsukasa Hōjō (City Hunter), qui a eu ensuite une série animée très populaire. Signé Cat's Eyes a notamment été diffusée à partir de 1986 en France sur France 3, puis a fait l'objet de rediffusions en particulier dans l'émission phare Les Minikeums. Si vous ne suivez pas la télévision linéaire, Cat's Eyes a sorti sa série live-action cette année sur TF1 avec Camille Lou dans le rôle de Tamara « Tam » Chamade, l'une des trois sœurs voleuses. Cette saison 1 débarque sur Amazon Prime Video le 18 décembre 2024.

Un nouveau jeu arrive sur Prime Video : Beast Games. Développé par le créateur de contenus MrBeast, Best Games est une compétition où 1000 candidats s'affrontent pour décrocher un pactole de 5 millions de dollars. Au programme, des épreuves qui reposent sur le physique, le mental et comme souvent, il y aura une part de stratégie.

18/12 Cat's Eyes - saison 1

19/12 Beast Games - saison 1 - émission de téléréalité



Source : Amazon Prime Video.