Les abonnés Prime Video peuvent déjà regarder les premières nouveautés de décembre 2024. Comme presque à chaque fois, Amazon a inondé sa plateforme avec une dizaine de films dont Pulp Fiction, Priscilla Folle du Désert, Blow Out, Les Sept Mercenaires (1960 et 2016), Insidious: The Red Door, et des shows télévisés à l'image de The Sticky ou encore The Day of the Jackal. Ce mardi 10 décembre 2024, le géant joue aussi gros avec la plus grosse série de la fin de l'année qui est enfin dispo sur le service de streaming vidéo.

LA grosse série Prime Video de décembre 2024 est disponible

Les films Tortues Ninja produits par Michael May, avec Megan Fox dans le rôle d'April O'Neil, seront disponibles d'ici ce week-end dans les sorties Prime Video du 9 au 15 décembre 2024. Dans les ajouts de la semaine, Amazon prévoit également la mise en ligne de la partie 2 de la saison 1 de The Day of the Jackal, de la série documentaire Anatomie d'un come-back, mais surtout de Secret Level.

Une série anthologique d'animation créée par Tim Miller à qui l'on doit Love, Death & Robots sur Netflix. Un gage de qualité ? Pas vraiment si l'on en croit les premiers retours sur cette série originale Amazon Prime Video. Même si les retours sont très peu nombreux, cette création ne dépasse pas les 64% sur Rotten Tomatoes, et les 51/100 sur Metacritic. Vous pourrez savoir si vous êtes en phase avec l'accueil plutôt tiède, voire froid, en visionnant les huit premier épisodes de Secret Level dès maintenant via Prime Video. La deuxième partie sera quant à elle en ligne à partir du 17 décembre prochain.

Secret Level est la nouvelle série d'animation Prime Video qui reprend des jeux vidéo ou des licences très populaires pour raconter des histoires originales. La liste est longue, mais attendez-vous à voir des récits consacrés à des franchises tels que God of War, Unreal Tournament, Armored Core, Mega Man ou encore Warhammer 40K. Cette saison 1 de Secret Level sera composé de 15 épisodes au total, et pour le moment, on ne sait pas si l'anthologie a vocation à se poursuivre durant plusieurs années ou non.

