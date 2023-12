Prime Video a annoncé ses nouveautés de décembre 2023 en retard, mais la plateforme s'est rattrapée avec un agenda de qualité. En début de mois, Amazon a déjà offert la trilogie Robocop, Platoon, Resident Evil: Death Island, Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes et la comédie inédite Noël à Candy Cane Lane, entre autres. Les abonnés aux Pass Warner et Ligue 1 Uber Eats ont aussi pu profiter d'Edward aux mains d'argent, Charlie et la Chocolaterie (1971), du match l'OM / OL et de la Coupe du monde homme de ski alpin. Les sorties de la semaine 50 sont bien moins garnies, surtout en l'absence totale de documentaires ou émissions, mais il y a tout de même deux ajouts de fou.

Les films Prime Video du 11 au 17 décembre 2023 (S50)

Pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023, il n'y a malheureusement aucune nouveauté pour les abonnés Prime Video. C'est le désert complet... sauf si vous êtes prêts à acheter le film du jour : Gran Turismo. C'est la sortie événement de ces prochains jours. Au cas où vous auriez manqué un épisode, il s'agit bien de l'adaptation de l'une des franchises les plus emblématiques de PlayStation. Étant donné que ce sont des jeux de course sans histoire, Sony Pictures et le réalisateur Neill Blomkamp ont choisi de mettre en scène le récit du premier vainqueur de la GT Academy. Une compétition organisée par le constructeur japonais et Nissan afin que des joueurs puissent exaucer leur rêve de devenir des véritables pilotes de course. C'est disponible sur Amazon Prime Video en version HD pour 13,99€.

Dans le même genre, si l'achat ou la location ne vous rebutent pas, il y a eu une autre sortie événement, celle d'Oppenheimer. Le nouveau chef d'oeuvre de Christopher Nolan (Interstellar, la trilogie Batman...) est déjà sur Prime Video avec deux offres UHD. En location à 4,99€ et à l'achat pour 13,99€. L'un des plus gros succès du cinéaste, après The Dark Knight Rises et The Dark Knight, qui pourrait franchir la barre du milliard de dollars à l'occasion de sa ressortie. Une merveille qui retrace la création de la bombe atomique par le physicien Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

Les films Prime Video de la semaine 50

Gran Turismo : Achat (11 décembre) / Location (20 décembre)

Les séries Primes Video de la semaine avec un show de fou (S50)

Si c'est le désert du côté des films Prime Video de la semaine 50, c'est tout l'inverse pour les programmes TV. Amazon va faire revenir un show incontournable des années 2000 : The Shield. Une série policière créée par Shawn Ryan (The Chicago Code) et scénarisée Kurt Sutter (Sons of Anarchy) qui présente la « Brigade de choc ». Une équipe antigang de Los Angeles qui ne respecte pas vraiment les règles pour coffrer tous les malfrats de la ville. La fin a certes pu diviser, mais ça reste une série à visionner absolument. Ce sera le 15 décembre sur Prime Video.

À la Maison-Blanche (The West Wing), une autre série culte des années 90/2000 réalisée par Aaron Sorkin (The Social Network, Malice...), sera ajoutée ce mois-ci mais pas en intégralité. Seule la saison 1 arrive et il faudra obligatoirement le Pass Warner. Le show met en images la vie quotidienne d'un président démocrate incarné par l'illustre Martin Sheen.

En parallèle de ces sorties majeures, une série Amazon Original est sur le retour également : Reacher. Après les films avec Tom Cruise, le géant américain a voulu avoir sa relecture des romans de Lee Child. Au cours de ces nouveaux épisodes, l'ex militaire joué par Alan Ritchson pourchassera toutes les personnes responsables de la mort de ses anciens acolytes. Rendez-vous le 15 décembre prochain sur Prime Video.

Les séries Prime Video de la semaine 50

Los Farad - saison 1 (12 décembre)

À la Maison Blanche - saison 1 (13 décembre) - Pass Warner requis

Reacher - saison 2 (15 décembre)

Death's Game - saison 1 (15 décembre)

The Shield - saison 1 à 7 (15 décembre)