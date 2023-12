La semaine dernière, Prime Video a terminé le mois de novembre 2023 avec une seule nouveauté : Freelance. Une comédie d'action avec Alison Brie que l'on retrouve dans une énorme série ce mois-ci. Dans ce long-métrage réalisé par Pierre Morel (Taken, From Paris with Love...), elle incarne une journaliste envoyée en Amérique Latine pour interroger un dictateur. Un coup d'État militaire va tout faire capoter et mettre en danger la reporter, qui pourra compter sur un agent des forces spéciales, campé par John Cena, pour garantir sa sécurité. C'est disponible sur la plateforme. Et pour ce mois-ci ? Voici les premières nouveautés Prime Video de décembre 2023 pour la semaine 49.

Les films Prime Video du 4 au 10 décembre 2023 (S49)

Comme pour Netflix et Disney+, Amazon Prime Video signe l'un de ses meilleurs mois (de très loin). Il y a quelques jours, le service de SVOD a sorti le grand jeu avec l'ajout de la trilogie Robocop. S'il y a débat sur la qualité des deux suites, le premier film est tout simplement cultissime. Une oeuvre SF indispensable que l'on doit au réalisateur néerlandais Paul Verhoeven (Total Recall, Basic Instinct...). Les abonnés peuvent aussi dès à présent visionner un autre long-métrage incontournable des années 80 : Platoon. L'un des meilleurs films de guerre aux côtés d'Apocalypse Now, Full Metal Jacket ou encore Il faut sauver le soldat Ryan.

D'autres héros emblématiques, du jeu vidéo cette fois-ci, ont mis le grappin sur les nouvelles sorties Prime Video de décembre 2023. La fratrie Claire et Chris Redfield, Leon S Kennedy, Jill Valentine et Rebecca Chambers, ça vous dit quelque chose ? Les protagonistes de la licence horrifique de RE sont au casting du dernier film d'animation Resident Evil Death Island. Si vous aimez les ambiances cliniques et les thrillers, ne ratez pas Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher.

Pour la semaine 49, Prime Video prévoit également le retour d'un personnage aimé de tous : Le Chevalier Noir. Ce cher Batou revient pour un long-métrage d'animation, Merry Little Batman, qui risque d'en dérouter certains. Damian Wayne, le fils de Bruce, est prêt à prendre la relève de son père pour combattre le crime dans Gotham et faire passer un sale Noël au Joker. Ce sera disponible le 8 décembre prochain. Si vous êtes en famille, la comédie Noël à Candy Cane Lane avec Eddie Murphy est déjà accessible.

Les films Prime Video de la semaine 49

Robocop (1er décembre)

Network (1er décembre)

Braqueurs amateurs (1er décembre)

Platoon (1er décembre)

Resident Evil: Death Island (1er décembre)

Ibiza (1er décembre)

Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (1er décembre)

Noël à Candy Cane Lane (1er décembre)

Teen Wolf (1er décembre)

Edward aux mains d'argent (1er décembre) - Pass Warner requis via TCM Cinéma

Charlie et la Chocolaterie de 1971 (1er décembre) - Pass Warner requis

Monsieur Link (4 décembre)

Oppenheimer (6 décembre) - Location

En Eaux très troubles - Location

Un stupéfiant Noël (8 décembre)

Ton Noël ou le mien 2 (8 décembre)

Merry Little Batman (8 décembre)

Paint (8 décembre)

Les séries Primes Video de la semaine avec un show TV iconique (S49)

Les séries Prime Video de décembre 2023 ne sont pas en reste avec l'ajout de Community. Une sitcom américaine très populaire, même culte, appréciée par des millions de fans à travers le monde pour son humour et ses nombreuses références pop culture. La série multiplie les clins d'œil à des monuments tels que Le Parrain, Aliens, La Nuit des morts-vivants, Retour vers le Futur et bien d'autres. L'intégralité du show est disponible dès maintenant.

Pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023, les abonnés Prime Video vont également pouvoir reprendre la saison 7 de Rick and Morty avec la sortie de l'épisode 8. « Rick Sanchez scientifique alcoolique et inventeur de génie embarque son timide petit fils de 14 ans Morty Smith dans toutes sortes d'aventures cosmiques et interdimensionnelles. Pendant ce temps Summer la grande sœur de Morty est centrée sur ses préoccupations d'adolescente tandis que leurs parents Beth chirurgien pour chevaux et Jerry un homme naïf et peureux tentent de régler leurs problèmes de couple ». Pour la petite histoire, la série Rick et Morty a été co-créée par Dan Harmon, le cerveau derrière Community.

Les séries Prime Video de la semaine 49

Community - Saisons 1 à 6 (1er décembre)

Rick and Morty - saison 7 épisode 8 (4 décembre) - Pass Warner requis via Adult Swim

Les documentaires et émissions (S49)

Contrairement à la semaine passée, il y aura bien des nouveautés Prime Video dans la partie documentaires et émissions. Mais ce sera uniquement du sport. Le 6 décembre, les détenteurs du Pass Ligue 1 Uber Eats pourront assister depuis leur canapé à la rencontre opposant l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Quelques jours plus tard, les abonnés pourront également voir la 58e édition de la Coupe du monde ski alpin qui commencera avec les hommes. En revanche, comme pour le football, il faut payer un supplément puisque le Pass Warner est nécessaire.

Les documentaires et émissions de la semaine 49

Football J10 OM / OL - Passe Ligue 1 (6 décembre)

Ski Alpin : Coupe du monde homme (9 au 10 décembre) - Pass Warner requis