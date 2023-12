On fait le point sur toutes les nouveautés Netflix pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023 et sur les premières sorties du mois. Il y a du lourd dans le lot.

Les nouveautés Netflix de décembre 2023 ont été annoncées il y a quelques jours maintenant, et il s'agit encore d'un mois très généreux. Au programme, des films et des séries qui ont fait leur preuve, de l'inédit total, le retour d'un show TV très populaire et aussi l'adaptation complètement ratée d'une franchise vidéoludique iconique. Mais comme chaque début de semaine, c'est l'heure d'un petit focus sur les sorties du 4 au 10 décembre avec un petit rappel des entrées des premiers jours.

Les films Netflix du 4 au 10 décembre 2023 (S49)

Les sorties Netflix de la semaine 49 vont ajouter un très gros film attendu, créé pour la plateforme, et avec un casting très solide. Julia Roberts, Kevin Bacon, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la Herrold seront les protagonistes du long-métrage de catastrophe Le Monde après nous. Alors qu'une famille s'isole pour profiter de jours de repos, deux inconnus viennent interrompre leurs vacances afin de se protéger d'une cyberattaque. Une cyberattaque qui semble marquer le début de la fin du monde.

D'après les premiers retours, ça divise. Dans le positif, certains soulignent les performances des acteurs, mais aussi la capacité de Sam Esmail (Mr Robot) a instauré une tension quasiment tout du long. D'autres, en revanche, estiment que c'est plutôt confus, que le soufflet retombe dans le dernier tiers, voire que l'ensemble est très mauvais. Pire que Bird Box avec Sandra Bullock, ça fait mal... Ce sera disponible le 8 décembre 2023 sur Netflix.

Pour patienter jusque-là, Netflix a déjà mis en ligne les huit premiers Fast and Furious, Pokemon : Détective Pikachu ou encore Chronicle. Un film de super-héros sous la forme d'un found-footage qui avait fait du bruit lors de sa sortie.

Les films de la semaine 49

Fast and Furious 1 à 8 (1er décembre)

Pokemon : Détective Pikachu (1er décembre)

Brice de Nice (1er décembre)

Epouse-moi mon pote (1er décembre)

Noël au Drive-in (1er décembre)

Noël est servi (1er décembre)

De bons voeux (1er décembre)

Un hiver plus doux (1er décembre)

Un Noël haut en couleur (1er décembre)

Noël sous les bravos (1er décembre)

The substitute (1er décembre)

Chronicle (1er décembre)

Lego Ninjago : le soulèvement des dragons (1er décembre)

Une affaire de détails (2 décembre)

Noël comme si de rien n’était (6 décembre)

The Archies (7 décembre)

Naga (7 décembre)

Le Monde après nous (8 décembre)

Jusqu’ici tout va bien (8 décembre)

La Traversée sauvage (8 décembre)

Les séries Netflix de la semaine 49 avec du sang et des monstres

Quoi de neuf dans les séries Netflix de décembre 2023 ? Les premiers jours ont été marqués par l'arrivée très attendue de Sweet Home saison 2. Un show sud-coréen avec du drama, du sang et monstres qui envahissent l'entièreté de la planète. « Comme leurs semblables se transforment en monstres féroces et sèment la terreur, un ado perturbé et ses voisins d'immeuble se battent pour leur vie... et leur humanité ». Pour les fans DC Comics, la saison 7 de DC's Legends of Tomorrow est déjà disponible. Une série live-action qui met en lumière des personnages qu'on a moins l'habitude de voir. Dans ces nouveaux épisodes, les Légendes sont bloquées en 1925 et croiseront la route de J. Edgar Hoover.

Les trois premières saisons de The Rookie : Le Flic de Los Angeles, une série policière avec Nathan Fillon Fillion, ont fait aussi leur entrée dans le catalogue Netflix. On suit un quarantenaire, divorcé, qui part vivre dans la Cité des anges pour réaliser son rêve : devenir policier en intégrant le Los Angeles Police Department. Une recrue qui se distingue par son âge avancé, face à des collègues bien plus jeunes que lui.

Les séries de la semaine 47

The Rookie : le flic de Los Angeles - intégrale (1er décembre)

Sweet Home - saison 2 (1er décembre)

Fisk - saison 2 (1er décembre)

DC’s Legends of Tomorrow - saison 7 (1er décembre)

Retour à Samdal-ri - saison 1 (2 décembre)

Tale of the nine tailed - saison 1 (3 décembre)

Les Petits Carnets des Perles de rosée : Saison 2 (4 décembre)

Pax Massilia - saison 1 (6 décembre)

Ma vie avec les Walter Boys - saison 1 (7 décembre)

Analog Squad (7 décembre)

Knokke Off : Jeunesse dorée - saison 1 (7 décembre)

Je déteste Noël - saison 2 (7 décembre)

Hilda - saison 3 (7 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S49)

Les documentaires Netflix de la semaine 49 se font discrets puisqu'ils ne sont que deux. 39-45 : L'Humanité en guerre tentera de montrer la Seconde Guerre mondiale « comme on ne l'a jamais vue ». Un documentaire qui mélange des images restaurées et colorisées, avec des témoignages des différentes forces. L'humouriste Stavros Halkias essaiera quant à lui plutôt de détendre et d'amuser les abonnés avec son nouveau spectacle : Fat Rascal. Dans ce dernier, l'artiste tourne en dérision la technologie, les ruptures, le sexe, les voyages en avion et n'hésite pas à faire une petite introspection pour se moquer également de lui-même. Ce sera le 5 décembre 2023 sur Netflix.

Les docs et émissions de la semaine 49

Stavros Halkias: Fat Rascal (5 décembre)

39-45 : L’humanité en guerre (7 décembre)