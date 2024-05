Comme toutes les semaines, nos plateformes SVOD que sont Netflix, Prime Video ou encore Disney +, et prochainement Max, ajoutent tout un tas de nouveautés à leur catalogue. Des films et des séries en tout genre viennent s'agglutiner sur chaque service. Et en cette seconde semaine du mois de mai, Netflix se prépare à accueillir la suite d’une de ses plus grosses séries : Les Chroniques de Bridgerton. Ça faisait un moment qu’on l’attendait et ça y est, elle arrive enfin. Et d’ailleurs, elle ne viendra pas seule puisque plein d’autres programmes sont attendus, dont certains devraient beaucoup faire parler.

Tous les films à venir sur Netflix du 13 au 19 mai 2024

En plus du grand retour de cette série extrêmement attendue, plusieurs films devraient également faire pas mal de bruit cette semaine. On va commencer avec les longs-métrages feel good et donc avec Thelma La Licorne, un film d’animation qui s’annonce aussi coloré que drôle et léger. Une bulle d’air fraîche qui devrait faire un bien fou par les temps qui courent, en plus de pouvoir être regardé en famille. Il en sera de même avec le film Sonic, qui fera une entrée fracassante sur Netflix et qui n’a plus besoin de faire ses preuves. Enfin, au moins deux autres films devraient faire parler d’eux cette semaine. On pense notamment à Mektoub my Love, un film choc qui avait fait scandale à sa sortie. Le long métrage d’Abdellatif Kechiche avait secoué le monde du cinéma lors de sa parution à cause de ses thématiques difficiles et surtout de sa mise en scène des rapports intimes assez… crus.

14 mai Mektoub, My Love: canto uno - le film choc d'Abdelllatif Kechiche qui a secoué le cinéma Proxima



15 mai Sonic le film The Hours - un drame prenant avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman.



17 mai Thelma la licorne - LA bulle d'air frais de cette semaine !



19 mai Mandibules - une comédie très bizarre, avec le Palmashow ! Golden Kamui



Toutes les séries du 13 au 19 mai 2024

On vous le dit depuis le début de cet article et Netflix fait monter la sauce depuis des mois. Cette semaine, c’est l’arrivée de la nouvelle saison des Chroniques de Bridgerton ! Une série acclamée par la critique et suivie par des millions de fans à travers le monde. Nouvelles intrigues, nouveaux drames et peut-être même plein de coups bas sont au programme de cette nouvelle saison événement à venir dès ce 16 mai. La seconde partie de cette nouvelle saison n’arrivera cependant qu’en juin. À côté de ça, on note l’arrivée de One Punch Man qui viendra ENFIN jouer du poing sur Netflix, tandis que Dr. Stone, autre anime à succès, rempilera pour une saison 2. Il y a du bon cette semaine.