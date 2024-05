En attendant la série Batman Caped Crusader, qui en a mis plein les yeux avec ses premières images officielles, Amazon déroule son programme des nouveautés Prime Video de mai 2024. Du 6 au 12 mai 2024, les abonnés ont pu vivre des sensations fortes avec le lancement de la saison 2024 de Top Gear France, rire avec les films Les Mythos et Moonrise Kingdom, et découvrir la nouvelle exclu Maxton Hall. Une teen série qui se passe dans un lycée huppé et qui raconte la romance entre deux personnages que tout semble opposer. Voici désormais les ajouts de la semaine 20.

Les films Prime Video du 13 au 19 mai 2024 (S20)

Quelles sont les sorties Prime Video du 13 au 19 mai 2024 ? Deux films rejoignent la plateforme d'Amazon pour cette vingtième semaine avec une licence archi culte. Les Tortues Ninja arrivent avec le long-métrage live-action Ninja Turtles, sorti en 2014, et réalisé par Jonathan Liebesman (La Colère des Titans) avec Michael Bay à la production. On est loin du succès et de l'amour porté à la trilogie des années 90, comme en témoignent les faibles score Rotten Tomatoes de 21% (presse) et 50% (spectateurs). Un projet très laborieux pourtant défendu par Megan Fox, alias April O'Neil, qui avait invité les « détracteurs » à aller « se faire foutre ». Ambiance.

Le planning Amazon Prime Video de la semaine 2024 contient également une sortie inédite : The Beekeper. Un film d'action à la John Wick avec Jason Statham. Le chauve le plus énervé d'Hollywood. Il joue Adam Clay, un ancien agent pour l'organisation Beekepers reconverti en apiculteur, qui va renouer avec son passé après la mort de sa voisine. Une quête de vengeance où Statham a encore le loisir de taper et de tirer sur tout ce qui bouge.

15/05 Ninja Turtles - le film de 2014 avec Megan Fox

17/05 The Beekeeper - de la baston musclée avec le non moins musclé Jason Statham



Les séries Prime Video du 13 au 19 mai 2024 (S20)

La série Prime Video Outer Range fait aussi son grand retour avec sa saison 2 dès le 16 mai 2024. Une production originale d'Amazon, avec Josh Brolin (Les Goonies, Avengers, Dune 2...) dans le rôle principal, qui mélange science-fiction et western. « Le mystère entourant le phénomène de la prairie ouest du ranch Abbott s'épaissit. Les conséquences graves et inattendues que cela engendre pourraient ébranler les fondations même du temps ». La saison 2 d'Outer Range est composée de sept épisode, et comme à l'accoutumée, ils seront tous disponibles au même moment sur Prime Video.

16/05 Outer Range - saison 2 - Josh Brolin (Les Goonies), le Far West et de la SF



Les nouveaux documentaires et émissions de la semaine 20

Les nouvelles sorties Prime Video du 13 au 19 mai 2024 vont également ravir les fans de football avec 99. Un documentaire consacré à l'équipe anglaise Manchester United et leur exploit de 1999. Cette année-là, les Red Devils ont en effet décroché trois trophées lors d'une seule et même saison. Celui de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions de l'UEFA. « L'histoire de la remarquable saison du triplé de Manchester United en 1999 racontée par ceux qui en ont fait partie » déclare Amazon. Un reportage avec des images d'archive et des interviews de membres de l'équipe de l'époque à l'instar de David Beckham. À voir sur Prime Video le 17 mai prochain.