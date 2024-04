Après le succès de The Boys, la route était toute tracée pour Invincible. L'adaptation des comics de Robert Kirkman, qui est également le papa de The Walking Dead et Marvel Zombies, est tout bonnement devenu l'une des série d'animation-phares de Prime Video.

Rappelons-le, Invincible ce n'est pas une histoire de super-héros pour les enfants. Grave et violente, elle questionne la justice, les notions d'héritage et la morale. Elle offre également ses moments de drôlerie et d'émotion, servis par un casting aux petits oignons avec des noms comme Zachary Quinto (Star Trek), Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy, Killing Eve) ou même Mark Hamill (Star Wars)

Forte de cette recette gagnante, la série s'est déjà vue offrir deux saisons. Alors après la sortie de la deuxième 2 en novembre dernier, les fans attendent impatiemment une suite. Justement, Prime Video et l'équipe de Invincible ont une bonne nouvelle pour nous.

À quand la saison 3 ?

En matière de série, on a l'habitude d'attendre généralement un an, éventuellement deux pour les très grosses productions, entre deux saisons. Mais, en termes d'animation, le processus prend plus de temps. Par exemple, la saison 2 d'Arcane n'arrivera que cette année, soit trois ans après la saison 1. Invincible avait connu le même délai entre ses deux premières saisons.

Cependant, l'équipe derrière l'adaptation de l'œuvre de Kirkman pourrait nous réserver des surprises. Le compte X/Twitter officiel d'Invincible a récemment partagé un message des plus optimistes : la saison 3 « devrait arriver plus tôt que la saison 2 ».

Le communiqué confirme dans le même temps que le doublage est terminé. En conséquence, les équipes planchent entièrement sur cette nouvelle saison, qui verra officiellement le retour de Battle Beast et de Titan ainsi qu'Invincible, bien évidemment.

Rien n'arrête Invincible

Invincible pourrait aller au-delà du triptyque. C'est en tout cas ce que suggérait une campagne officielle de financement participatif lancée par Skybound, qui coproduit l'adaptation du comic book. Une mention, aujourd'hui supprimée, y évoquait les saisons 4 et 5 de la série.

Cependant, les plans pour au moins deux saisons supplémentaires ne seraient pas certains. Une source interne aurait effectivement infirmé la rumeur auprès d'IGN. Si suite il doit y avoir, cela ne sera certainement communiqué qu'une fois la saison 3 diffusée. Dès lors, il faudra être au rendez-vous pour encourager les équipes à développer encore l'univers d'Invincible.