Si Disney+ n’est pas vraiment réputé pour bombarder son catalogue de nouveautés aussi rapidement que Netflix ou même Prime Video d’ailleurs, le service SVOD a tout de même de la ressource. Il faut rappeler que Disney+, c’est quand même la plateforme qui possède les plus grosses licences du cinéma actuel, en tout cas, les plus florissantes et les plus marquantes. Marvel, Star Wars… rien que ces deux noms suffisent à faire tourner des têtes. Mais il y a aussi une autre franchise qui pèse des milliards, même si elle n’a que deux films… Avatar.

Le gros film Disney+ de la semaine du 13 au 19 mai

Oui, en ce mois de mai ce sont bien les géants bleus de James Cameron qui sont à l’honneur puisque le 17 mai prochain c’est l’arrivée événement d’Avatar 2 La voie de l’eau. Le film de tous les records, l’un des plus gros films de tous les temps, arrive sur Disney+ et devrait profiter des meilleures technologies de la plateforme pour se sublimer au passage.

Bon, après, heureusement que le film débarque vendredi parce que malheureusement, c’est le seul. Le reste des sorties n’arrivera que les semaines prochaines.

17/05 Avatar 2 : La voie de l'eau - second film titanesque de James Cameron, troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma.



La série de la semaine du 13 au 19 mai

Côté série ce n’est pas non plus la folie, loin de là. Pas de Star Wars ni de Marvel à l’horizon, mais un drama coréen. Uncle Samsik nous embarquera dans la Corée du Sud des années 1960. On y suivra la vie de Kim San, un boursier qui a un grand rêve, celui d’aider son pays à se relever et à briller. Et pour ce faire, il va faire ami-ami avec un homme capable de grandes choses, mais qui ne se donne aucune limite, quitte à sombrer dans les manigances. Une toute nouvelle série qui devrait assurément ravir les fans du genre.

Pour le reste, encore une fois, il faudra soit attendre les semaines suivantes, soit jeter un œil sur ce qui est déjà dispo, comme la nouvelle saison de Doctor Who par exemple avec l’excellent et pétillant Ncuti Gatwa.