The Boys met le paquet avec une nouvelle bande-annonce de sa saison 4. Une chose est sûre, ça promet d'être encore une fois très violent, mais on aime ça non ?

Les super-héros ont le vent en poupe mais s’il y a bien une série qui prend tout à contre-sens, c’est bien The Boys, la série désormais cultissime de Prime Video.

Gore, ultra-violente, drôle, satirique et tout ce que vous voulez, en 3 saisons, elle a su s’imposer comme une incontournable de la plateforme au point d’engendrer au moins deux spin-offs : la série animée The Boys Diabolical et Gen V, qui est d’ailleurs directement connectée à cette saison 4, oui, on vous recommande chaudement de la regarder avant de continuer sous cet article.

ATTENTION SPOILERS : la bande-annonce spoile évidemment les événements de la saison 3 de The Boys mais aussi ceux de Gen V, vous êtes prévenu.

La saison 4 de The Boys va nous en mettre plein la tronche

Elle arrive à grand pas, la saison 4 de The Boys n’en finit plus de nous faire attendre mais ça débarque enfin le 13 juin 2024 et ça s’annonce plus que sanglant !

Cette nouvelle saison emboîtera le pas non seulement à la saison 3 qui laissait nos héros dans un bourbier sans nom assis sur une ville transformée en véritable poudrière, mais également juste après les événements de Gen V, ce qui devrait tout changer. Certains acteurs sont d’ores et déjà confirmés, on les aperçoit dans la bande-annonce d’ailleurs, et seront même accompagnés de nouvelles têtes comme Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Les fans le savent, cette saison 4 devrait être décisive et promet d’être particulièrement mouvementée, entre rébellion, guerre civile et règlement de compte, c’est un véritable festival de tripaille qui s’annonce. Les acteurs et showrunners nous ont d’ailleurs prévenus, la saison 4 sera dérangeante et va mettre la barre encore un cran plus haut que la précédente, ça promet.

D’ailleurs, Attention avant de jeter un œil à la bande-annonce ci-dessous (en VF et en VO), certaines séquences tranchent dans le vif, sans mauvais jeu de mots.

En VF