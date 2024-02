Amazon Prime Video veut battre le fer tant qu'il est chaud et mise à fond sur une exclu qui cartonne sur la plateforme. Deux nouveautés ont été dévoilées et l'une d'elles va surprendre.

C'est la semaine des annonces pour Prime Video, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Le géant de la SVOD a fini par confirmer ses plans d'introduire de la publicités dans ses films et séries « Amazon Original ». Une décision qui va être mise en vigueur partout dans le monde, y compris en France. Et pour éviter cela, les abonnés auront l'obligation de payer pour supprimer les pubs. Les autres choix étant de faire avec... ou de résilier leur offre. Afin de contrebalancer la mauvaise ambiance instaurée par ce changement, le service a deux surprises.

Prime Video annonce deux gros projets LOL : qui rit, sort !

La saison 4 de LOL : qui rit, sort s'est achevée la semaine dernière sur Prime Video. Et comme d'habitude, ça a été un gros carton et plusieurs séquences ont fait le tour de la Toile. On l'a malheureusement découvert à nos dépens. Un programme très apprécié et populaire qui est l'une des vitrines de la plateforme d'Amazon. C'est donc sans surprise qu'une saison 5 de LOL qui rit sort a été confirmée. « LOL revient bientôt. Et vous, qui souhaiteriez-vous voir dans les prochaines saisons de LOL ? » a déclaré Prime Video sur X. Bon, ce n'est guère une surprise à ce stade, mais il y a en fait une double annonce.

Un spin-off LOL : IRL est en développement au sein des studios Amazon. Comme son nom l'indique, l'émission prendra place non plus sur un plateau fabriqué, mais dans des lieux de la vie de tous les jours. « Cette fois-ci, le jeu va se délocaliser, il ne sera pas plus en plateau mais dans des lieux de la vraie vie. On teste autre chose. Cette règle efficace, qui est de ne pas rire, ne va plus avoir lieu uniquement dans un lieu fermé, qui est le plateau dans lequel on tourne à chaque fois, mais dans la vraie vie » explique Thomas Dubois, directeur des productions originales Prime Video (via TVMag).

Un LOL IRL qui semble ne pas se fixer de limites au niveau des lieux. L'idée est de prendre possession d'endroits communs comme un supermarché, un musée, un bureau etc. Des séquences seront même tournées directement en pleine rue. Et l'interaction avec les gens aura donc son importance cette fois.

Ça peut être dans pleins d'endroits différents. On est en train de définir quels vont être les lieux dans lesquels ça va se passer. Les personnalités vont jouer dans un cadre où elles ne seront plus seules. Elles vont jouer avec des gens dans la vraie vie. Ça va être la magie de ce qu'il va se passer. C'est toute la difficulté de se retrouver dans la vraie vie. Thomas Dubois, directeur des productions originales Prime Video via TVMag.

LOL IRL et LOL qui rit sort saison 5 arrivent sur Prime Video à des dates inconnues, mais voici les premières affiches.