Les héros marquants de l’univers de Marvel ne manquent pas, mais s’il y a bien un qui est aussi universel que populaire, c’est Spider-Man. Dessins animés, jeux vidéo, films live-action comme animation… partout où le Tisseur passe, il casse la baraque. Les projets à venir ne manquent pas, mais naturellement tous les yeux sont rivés sur Spider-Man 4 avec Tom Holland et Beyond the Spider-Verse, la conclusion de la trilogie de films d’animation. L’aura de l’Homme-Araignée est telle qu’il ne loupe jamais une occasion de faire des crossovers. On ne parle pas de Fortnite cette fois, mais de nouveautés pour votre collection.

Les cartes Magic Spider-Man

Les collaborations entre les différentes marques sont devenues monnaie courante ces dernières années. Une pratique amplement démocratisée par Fortnite, mais qui s’étend très largement au-delà du jeu vidéo. L’un des nouveaux champions en la matière, c’est Magic The Gathering. Le jeu de cartes enchaîne en effet les crossovers en tout genre. Avatar Le Dernier Maître de l’Air, Final Fantasy, Fallout ou encore Bob l’éponge… tout le monde y passe. Ce n’était qu’une question de temps avant que Spider-Man vienne lui aussi tisser sa toile dans vos classeurs le 26 septembre.

Tous les personnages et l’univers de Spider-Man y seront représentés, même celui de Spider-Verse, des séries d’animation et bien plus. Les premières illustrations dévoilées ont en tout cas donné le ton et la qualité devrait une nouvelle fois être au rendez-vous. Comme toujours avec les collaborations Magic sur des licences fortes, les stocks ont tendance à vite partir. Si vous souhaitez mettre la main dessus, c’est le moment ou jamais, car presque tous les packs et boosters sont encore en stock. Voici toutes les offres encore disponibles pour les cartes Magic Spider-Man :