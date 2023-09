Quoi de neuf dans les nouveautés Prime Video de septembre 2023 ? Ce vendredi 15 septembre 2023, Amazon a ajouté sur sa plateforme Plus tard, j'atteindrai les étoiles, Destination NBA : A G League Odyssey, Wilderness et la saison 5 de The Handmaid's Tale. Cette semaine et la suivante, c'est au tour de séries très attendues d'investir les serveurs du service.

Toutes les nouveautés Prime Video du 18 au 22 septembre 2023

Si vous êtes en retard sur la programmation Amazon Prime Video, n'oubliez donc pas l'arrivée de la saison 5 de Handmaid's Tale, et de Wilderness. Une série britannique à suspense où Liv, incarnée par Jenna Coleman (Captain America, Doctor Who...), découvre qu'elle est trompée par son mari. Complètement bouleversée, elle va se servir de son voyage dans l'Ouest sauvage pour régler ses comptes.

S'il n'y en a bien un qui va aussi devoir rendre des comptes, c'est Winston Scott dans The Continental : From the World of John Wick. La série Prime Video dérivée de la saga avec Keanu Reeves où l'on va plonger dans le passé du futur propriétaire de l'hôtel Continental. Mais d'abord, il faudra qu'il retrouve un objet précieux que son frère a volé des mains de Cormac, un gangster campé par Mel Gibson. Un show télévisé en trois parties qui devrait bastonner, même s'il ne faut peut-être pas s'attendre à quelque chose du niveau des films.

Ce vendredi 22 septembre, Prime Video fera également un peu de place pour Rohan au Louvre. L'adaptation live-action du manga. « Un tableau maudit, car le peintre fut condamné à mort par son Seigneur pour avoir abattu cet arbre vénérable. Le tableau échappa de peu à la destruction et fut acheté par un conservateur du Louvre, deux cents ans auparavant. À la fin de l'été, Rohan rentre chez ses parents et oublie cette histoire » synopsis officiel de l'oeuvre d'Hirohiko Araki (via Amazon).

Les séries de septembre 2023 (semaine 38)

The Continental : From the World of John Wick (22 septembre)

Rohan au Louvre (22 septembre)

Les actualités SVOD de septembre 2023