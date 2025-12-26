Amazon a du lourd en réserve pour son catalogue de SVOD en janvier 2026. Découvrez toutes les nouveautés à venir sur Prime Video à partir de la semaine prochaine.

Dans moins d'une semaine, 2026 sera finalement là. Les services de streaming mettent alors le paquet pour leurs abonnés. Nous avons déjà pu avoir un aperçu de ce que Netflix, Disney+ ou encore Apple TV+ nous préparent pour janvier. De son côté, Prime Video déroule tout son catalogue. De très belles nouveautés y seront au programme, entre films cultes et séries que vous adorez déjà.

Tous les nouveaux films de janvier 2026 ?

Janvier 2026 sera placé sous le signe du cinéma sur Prime Vidéo. La plateforme prévoit un gros programme avec des sagas qu'on ne présente même plus. Retrouvez l'intégral de Twilight, qui réunit Robert Pattinson et Kristen Stewart dans le rôle du vampire scintillant et de l'humaine éperdue. Pour plus d'action, Tom Cruise viendra à votre rescousse avec trois opus de Mission Impossible. Autre morceau de choix, 28 jours plus tard revient enfin en SVOD. Le film iconique post-apo avec Cilian Murphy (Oppenheimer) arrive à point alors qu'un nouvel épisode est prévu pour cette année après le sequel de l'an dernier. Enfin, attendez-vous à de l'inédit avec Der Tiger, une production originale d'Amazon pour les amateurs de film sur la Seconde Guerre mondiale. Découvrez tout ce qui vous attend pour le mois prochain :

1 er JANVIER : Brice 3 — Jean Dujardin renfile son costume de surfeur blond.

2 JANVIER : Der Tiger — film de guerre se déroulant sur le front de l'Est allemand en 1943.

3 JANVIER : La Pat'Patrouille Le Film — film d'animation jeunesse tiré du dessin animé éponyme. Mission Impossible 7 : Dead Reckoning — Ethan Hunt affronte une intelligence artificielle menaçante.

10 JANVIER : Mission Impossible 5 : Rogue Nation — Tom Cruise rempile pour sauver la planète du “Syndicat”. Mission Impossible 6 : Fallout — Twilight | Intégral, film 1 à 4 — romance entre humaine et vampire à laquelle se mêle un loup-garou.

14 JANVIER : 28 jours plus tard — film d'horreur post-apocalyptique de Danny Boyle.

15 JANVIER : Les Beaux Gosses — comédie française sur l'adolescence et les premiers émois de la puberté.

17 JANVIER : Beyond After — documentaire sur l'impact culturel de la saga After d'Anna Todd.

24 JANVIER : Blink Twice — thriller avec Zoë Kravitz et Channing Tatum.

25 JANVIER : Ninja Turtles — film live-action Tortues Ninja de 2014.

28 JANVIER : The Wrecking Crew — comédie d'action dans laquelle deux frères se retrouvent après la mort de leur père.



Les séries à venir sur janvier sur Prime Video

La plateforme d'Amazon ne sera pas en reste en matière de séries non plus. Prime Video diffusera par exemple la suite de la série événement Fallout. Nous aurons aussi l'occasion de nous replonger dans les histoires truculentes de la famille Crawley et de leurs domestiques avec les 6 saisons de Downtown Abbey. Cela dit, la nouveauté qui éveille la curiosité pour le mois prochain, c'est Steal. Cette nouvelle création place Sophie Turner (Game of Thrones) dans la peau d'une employée de bureau contrainte par des malfrats de voler des milliards de livres sterlings. Mais ce n'est pas tout, voici toutes les nouveautés de janvier 2026 :

1 er JANVIER : Downtown Abbey | saison 1 à 6 — drame historique sur le quotidien d'une grande demeure anglaise en 1910.

7 JANVIER : Beast Games | saison 2 — jeux télévisés où des candidats s'affrontent pour empocher le pactole. Fallout | saison 2, épisode 4 — l'adaptation événement du jeu de Bethesda revient en 2026.

11 JANVIER : The Night Manager | saison 2 — série d'espionnage tirée d'un roman de John Le Carré.

14 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 5 — suite de la série qui parle aux joueurs.

17 JANVIER : New York Unité Spéciale | saison 1 à 16 — série policière sur les crimes sexuelles.

21 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 6 — les péripéties post-apocalyptiques continuent. Steal — thriller original de Prime Video.

28 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 7 — la saison monte en tension à l'approche de son final.

