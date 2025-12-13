Il est temps de découvrir les sorties confirmées de janvier 2026 (pour le moment) sur Apple TV+. Avec, notamment, plusieurs grosses séries pour la plateforme.

Apple TV+ démarre l’année 2026 avec un programme varié qui mêle tensions, émotions et retours très attendus. La plateforme mise autant sur la continuité de ses succès que sur quelques surprises destinées à accompagner les longues soirées d’hiver. Voici ce qui attend les abonnés en ce début d’année et tout ce qui est confirmé (pour le moment) en janvier 2026.

Les films en janvier 2026 sur Apple TV+

Pour l’instant, Apple TV+ n’a confirmé aucun film pour le mois de janvier 2026. La plateforme concentre son début d’année sur ses séries originales, avec plusieurs retours très attendus et quelques nouveautés familiales. Il n’est pas impossible que des annonces de films surviennent plus tard, mais à l’heure actuelle, le calendrier officiel ne mentionne aucune sortie cinématographique pour ce mois-ci.

Les séries en janvier 2026

C’est du côté des séries que le mois devient particulièrement dense. Plusieurs productions phares reviennent avec de nouveaux arcs narratifs et des enjeux renouvelés. Téhéran ouvre le bal avec une saison 3 centrée sur de nouvelles opérations d’espionnage, toujours portée par une tension constante et une menace qui évolue à chaque épisode. Hijack reprend ensuite les commandes avec une seconde saison qui promet d’étendre son concept de thriller, en jouant encore plus sur la pression du temps réel et les décisions impossibles.

De son côté, Les Gouttes de Dieu poursuit son exploration sensible du monde du vin avec une saison 2 qui mise autant sur l’émotion que sur la compétition. Shrinking revient également pour une troisième saison attendue, toujours ancrée dans son mélange de comédie et de drame autour d’un thérapeute débordé qui tente de remettre de l’ordre dans sa vie. Enfin, Yo Gabba GabbaLand! offre une nouvelle escapade musicale et colorée pour les plus jeunes, avec des épisodes conçus pour initier les enfants à la danse, au rythme et à la créativité.

Apple TV+ soigne ainsi tous les publics : les amateurs d’espionnage, les fans de suspense, les passionnés de récits émotionnels, les adeptes de comédies humaines et les familles à la recherche d’un programme bienveillant pour les enfants (mais pas que). Une manière pour la plateforme d’élargir son identité tout en renforçant la diversité de son offre.

9 JANVIER : Téhéran Saison 3



14 JANVIER : Hijack | saison 2.



21 JANVIER : Les Gouttes de Dieu | saison 2.



28 JANVIER : Shrinking | saison 3.



30 JANVIER : Yo Gabba GabbaLand!.



Source : Apple TV