Pas de temps mort en janvier 2026 sur Disney+. La plateforme ouvre l’année avec plusieurs séries fortes, dont notamment une grosse attente du côté de chez Marvel.

Disney+ démarre l’année avec un calendrier chargé, marqué par plusieurs retours attendus et de nouvelles créations originales. La plateforme semble miser sur la diversité des tons. Un début d’année pensé pour capter un public large sans miser sur de grands effets d’annonce.

Les séries en janvier 2026 sur Disney+

C’est du côté des séries que Disney+ concentre tous ses efforts en ce début d’année. La plateforme mise d’abord sur le retour de A Thousand Blows, le drame historique produit par Steven Knight, qui plonge dans les luttes violentes entre gangs londoniens. Cette saison 2 promet une montée en puissance, avec des alliances fragiles, davantage de confrontations et une ville en pleine mutation sociale. Un terrain idéal pour intensifier les enjeux et pousser les personnages dans leurs retranchements.

La suite du mois sur Disney+ s’oriente vers d’autres registres. Tell Me Lies revient pour une troisième saison très attendue, toujours centrée sur une relation toxique qui oscille entre obsession, désir et manipulations. De son côté, The Beauty apporte une nouvelle ambiance, plus sombre et plus déroutante, avec une approche dystopique sur la perception du corps et l’emprise de la société sur l’apparence. Enfin, la fin janvier 2026 sera marquée par Wonder Man, une série Marvel qui revisite Simon Williams à travers un mélange de satire hollywoodienne et d’action plus... classique comme on connait dans le MCU. Une proposition atypique, pensée pour surprendre autant que divertir. Cela risque de fortement diviser les habitués. Voici les séries confirmées sur Disney+ en janvier 2026 :

9 JANVIER : A Thousand Blows | saison 2



13 JANVIER : Tell Me Lies | saison 3



22 JANVIER : The Beauty



28 JANVIER : Wonder Man



Bande-annonce de Wonder Man, prochaine grosse série Disney+

Les films en janvier 2026

Comme pour d’autres plateformes ce mois-ci (notamment Apple TV+), Disney+ ne propose pas encore de sortie cinéma confirmée pour janvier. Le focus est clairement mis sur les séries originales, laissant sans doute les films pour une annonce ultérieure ou un autre créneau stratégique. Mais il y a déja de quoi faire avec les grosse séries, notamment Wonder Man.

Source : Disney+