À un peu plus d'un mois de sa sortie sur Prime Video, Fallout Saison 2 se dévoile encore dans une nouvelle bande-annonce qui promet encore du très lourd.

Pour rappel, la série Fallout va faire son retour sur Prime Video avec une seconde saison le 17 décembre 2025. Après une première bande-annonce annonçant cette date de sortie à la Gamescom 2025, la plateforme d'Amazon nous régale donc d'un second trailer qui irradie d'intrigues pour les différents et attachants personnages de cette adaptation de la célèbre franchise vidéoludique.

Un nouveau trailer radioactif à un mois de la sortie de la Saison 2 de la série Fallout

Après une première saison couronnée de succès pour Prime Video, la série Fallout entend visiblement enfoncer le clou avec sa saison 2 à venir sur la plateforme d'Amazon le 17 décembre 2025. Tout d'abord, elle va nous emmener dans le Désert du Mojave, où se situe l'iconique ville de New Vegas, s'inspirant donc de l'emblématique jeu éponyme d'Obsidian Entertainment.

Cette nouvelle bande-annonce de la Saison 2 de la série Fallout nous présente justement davantage le décor de son intrigue. Comme dans la première, celle-ci va se diviser en plusieurs points de vue. D'une part, nous aurons la Résidente d'Abri Lucy (Ella Purnell) et la Goule (Walton Goggins). De l'autre, nous avons l'initié de la Confrérie de l'Acier Maximus (Aaron Moten). Outre le trio de tête de la série, nous allons également retrouver l'Abri 33 d'où provient Lucy, avec sa propre intrigue qui va se raccrocher au reste, ainsi évidemment que l'arc du père de Lucy, qu'elle cherche à ramener pour le traduire en justice. En toile de fond, la série va continuer de nous présenter le passé de la Goule, avant l'holocauste nucléaire.

Une saison 2 de la série Fallout qui suit donc une continuité logique, mais qui montre les moyens de ses ambitions avec des plans impressionnants, des scènes d'action plus intenses, et aussi d'énormes références à la célèbre licence vidéoludique, comme les iconiques Griffemorts, Mr House et toute la mythologie autour de New Vegas et Fallout en général. Un cocktail somme toute explosif, à découvrir dans la bande-annonce ci-dessous en attendant la sortie de la Saison 2 dans un peu plus d'un petit mois.

