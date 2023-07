C'est un euphémisme de dire qu'Oppenheimer faisait partie des films les plus attendus de l'année. L'œuvre de Christopher Nolan vient de sortir ce mercredi dans les salles obscures, mettant fin à une longue attente et à la hype suscitée par les premiers avis qui indiquaient que le long-métrage serait légendaire. Désormais, les spectateurs peuvent aller constater la chose par eux-mêmes et ils sont déjà nombreux à s'être rués dans les salles pour découvrir les trois heures de film. Mais justement, au terme de ces trois heures, faut-il compter quelques minutes supplémentaires pour une scène post-crédits ?

Une scène post-crédits dans le film Oppenheimer ?

Les scènes post-crédits font le charme de nombreuses œuvres cultes du 7e art de ces dernières années. Lorsqu'ils se rendent au cinéma pour voir une production Marvel, les spectateurs savent qu'ils doivent rester bien campés sur leur fauteuil, même une fois que le générique de fin vient de tomber. Une question se pose donc légitimement : faut-il en faire de même pour Oppenheimer ? Habituellement, les films du réalisateur Christopher Nolan ne proposent pas de scènes post-crédits... et le dernier long-métrage du créateur d'Inception ou encore d'Interstellar ne dérogera pas à la règle. Rien de véritablement étonnant : Christopher Nolan est plutôt connu pour être celui qui crée des tendances (ou des concepts déroutants comme dans Tenet) que celui qui les suit. Il faudra donc profiter de chaque minute du film avant le générique de fin si vous vous rendez au cinéma pour découvrir Oppenheimer.

Un biopic avec un casting de rêve... et une petite surprise

Pour rappel, Oppenheimer est un biopic qui raconte l'histoire de J. Robert Oppenheimer, un physicien engagé par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale pour développer la première bombe atomique de l'histoire, le « Projet Manhattan », afin de répondre à la menace nucléaire de l'Allemagne nazie. Au casting du blockbuster, on retrouve Cilian Murphy, la star d'Inception et de Peaky Blinders dans le rôle de J. Robert Oppenheimer ainsi que de grands noms d'Hollywood comme Emily Blunt, Matt Damon et Robert Downey Jr. Il y a quelques jours, le réalisateur Christopher Nolan confiait que sa fille faisait même une brève apparition pendant le film, comme ce fut le cas en 2014 dans Interstellar. Entre Barbie et Oppenheimer, deux films à l'ambiance drastiquement opposés, mais tous deux très attendus, les cinéphiles ont de quoi s'occuper en ce mois de juillet.