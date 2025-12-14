Le mois de janvier 2026 approche à grands pas. Dès lors, les plateformes de SVOD commencent à attiser la curiosité du public avec les premières nouveautés à venir pour bien ouvrir l'année. Netflix, Apple TV+ et maintenant Prime Video, le line-up se précise doucement. Le service de streaming d'Amazon mise d'ailleurs sur des titres évocateurs, ça promet déjà.

Le premier film confirmé pour janvier 2026

Pour l'heure, le programme est encore mystérieux du côté des films à venir sur Prime Video. Cependant, la plateforme de SVOD a annoncé qu'elle diffusera le film documentaire Nicholas Rossi: Conman and Predator. Cet épisode spécial 'True Crime' reviendra sur l'affaire de cet Américain de 38 ans qui a fait croire à sa mort pendant 5 ans afin d'échapper à la justice alors qu'il est accusé de viol. Une histoire sordide et pleine de surprises à retrouver à la fin du mois de janvier 2026 :

30 JANVIER : Nicholas Rossi: Conman and Predator | True Crime Special — documentaire sur un fugitif qui a simulé sa mort.



Nicholas Rossi quittant la cour en 2023. © PA Media.

De nouvelles séries arrivent sur Prime Video

Ce qui est sûr, c'est que janvier devrait être chargé en série. D'une part, la diffusion de la saison 2 de Fallout se poursuivra, en attendant le final le mois prochain. Plusieurs nouveautés débuteront également à ce moment-là, notamment une nouvelle production qui devrait faire sensation. Il s'agit de Steal, un thriller haletant avec Sophie Turner (Game of Thrones) qui sera mise en lumière alors qu'elle s'apprête à entamer le tournage de Tomb Raider, aussi pour Prime Video. D'autres programmes seront en plus de la partie, voici ce qui vous attend début 2026 :

7 JANVIER : Beast Games | saison 2 — la compétition organisée par Mr Beast est de retour. Fallout | saison 2, épisode 4 — la série tirée du jeu culte continue.

11 JANVIER : The Night Manager | saison 2 (diffusion française à confirmer) — la suite de la série phénomène avec Tom Hiddleston.

14 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 5 — l'aventure de Lucy, Maximus et leur companions d'infortune se poursuit.

21 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 6 — de nouvelles péripéties autour de New Vegas. Steal — thriller événement avec Sophie Turner.

28 JANVIER : Fallout | saison 2, épisode 7 — plus qu'un épisode avant le final.

