Ramener une licence culte n'est jamais facile, surtout plus de trente ans plus tard après le dernier épisode, et encore moins avec un changement de casting. Et pourtant, George Miller en a fait l'impressionnante démonstration avec Mad Max Fury Road. Un film d'action à l'état pur qui a privilégié les effets pratiques à la CGI, et qui est parvenu à remplacer Mel Gibson par Tom Hardy sans que les fans ne crient au scandale. Bref, une très grande réussite sur tous les plans qui va avoir une préquelle centrée sur Furiosa, le personnage de Charlize Theron.

Une première bande-annonce pour Furiosa : Une saga Mad Max

Mad Max Fury Road a donc été un tour de force à sa sortie, et même encore aujourd'hui, d'autant plus que George Miller avait 70 ans lors du lancement. Et avoir réalisé un film à cet âge, avec une telle fouge et une telle authenticité, a encore plus forcé le respect. Bien que cet épisode aurait pu être un one-shot, Miller a voulu offrir une préquelle pour raconter les origines de Furiosa.

Un personnage qui sera cette fois incarné par la talentueuse Ana Taylor-Joy. On retrouvera également Immortan Joe, le méchant du précédent long-métrage, qui ne sera plus le vilain principal. Non dans Furiosa : Une saga Mad Max, on fera connaissance avec Dementus (Chris Hemsworth), qui est à l'origine de l'enlèvement de la jeune femme.

Dans un monde en ruines, la jeune Furiosa est enlevée sur la Terre Verte aux Innombrables Mères et confiée à une puissante horde de motards, dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu’ils traversent le désert, ils débarquent à la Citadelle, fief d’Immortan Joe. Et tandis que les deux tyrans s’affrontent pour contrôler le monde, Furiosa doit surmonter de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle… Via Warner Bros France.

Des premiers avis très mitigés après le trailer

Dans une interview pour Collider, Chris Hemsworth s'est exprimé plus longuement sur ce fameux personnage de Dementus. « C'est une personne violente, folle et brutale, qui est née dans les Terres Dévastées. Il y a une intensité et une brutalité en lui. Il est né dans un endroit où il faut tuer ou être tué, ce qui lui a appris à régner. Furiosa : Une saga Mad Max est de loin la meilleure expérience de ma carrière, et celle dont je suis le plus fier. Et ça m'a fait réfléchir. Ce n'est pas le travail qui est épuisant, mais le type de travail. L'investissement que j'y mets et le défi que cela représente » via (MovieWeb).

Le meilleur rôle de sa carrière ? Peut-être, mais les internautes sont pour l'instant perplexes. Dès la première image d'Hemsworth dans le trailer de Mad Max Furiosa, quelque chose cloche. Il y a tout d'abord la prothèse nasale qui est très, trop, voyante. Ensuite, beaucoup estiment qu'on a simplement l'impression de voir Thor, ce qui à certains moments, peut se comprendre. Il faut dire que le côté enjoué du visage d'Hemsworth n'aide pas à se faire une image d'un méchant charismatique. Tout le contraire d'Immortan Joe.

Le second problème de la bande-annonce de Mad Max Furiosa, c'est le rendu du film. Si la photographique a l'air toujours dantesque, l'abondance et l'incrustation des CGI inquiètent. Ca a sauté aux yeux de beaucoup de monde, y compris des fans. C'est flagrant en regardant simplement ces extraits indépendamment, même en oubliant Fury Road. Ce qui est impossible puisque l'accent mis sur les effets pratiques dans Mad Max 4 était, et reste d'ailleurs, l'une des grandes forces du long-métrage. Furiosa ne sortira qu'en 2024, donc peut-être qu'il y aura des améliorations d'ici là, mais la première impression est plus décevante qu'espéré.