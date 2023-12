One Piece et Netflix viennent de nous faire une annonce surprise absolument colossale. A peine la nouvelle est apparue que les fans se sont déjà enflammer, c'est dire...

Inutile de faire les présentations, je suppose. Tout le monde connaît One Piece. C’est LE manga qui cartonne ces dernières années, que ce soit en version papier ou en anime. La série est devenue un véritable incontournable partout à travers le monde et multiplie les projets. Dernièrement, c’est sur Netflix que la franchise est venue briller avec sa série live-action fraîche et bien ficelée qui a rencontré un succès éclatant, en plus d’avoir été plutôt bien reçue. Il y aura d’ailleurs une saison 2 en chemin, mais la plateforme a également d'autres projets…

One Piece revient sur Netflix avec une surprise de taille !

Oui, Netflix vient de nous faire une annonce colossale, une surprise que personne n’attendait et qui fait déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux. La plateforme SVOD, en partenariat avec WT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) et les créateurs du manga, va nous sortir une toute nouvelle série. Vous avez bien lu, One Piece reviendra avec un anime flambant neuf en exclusivité sur Netflix. Peu d’informations pour le moment si ce n’est qu'a priori il s’agirait d’un remake des premiers épisodes de l’anime.

The One Piece (c’est son nom) commencerait avec le légendaire arc East Blue et devrait donc remettre au goût du jour les dessins, l’animation et la mise en scène des épisodes emblématiques de la série qui datent tout de même des années 90, au cas où vous l’auriez oublié. Malheureusement, nous n’avons pas encore de date de sortie pour The One Piece sur Netflix. Il va falloir attendre.

Une série inédite et un chantier qui s'annonce déjà énorme

La nouvelle est à peine annoncée qu’elle fait déjà réagir un peu partout sur les réseaux sociaux. Les fans semblent être chauds comme la braise pour ce grand retour du manga. Avec un studio de talent à la production, The One Piece pourrait bien être de qualité. En tout cas, elle s'annonce enorme. Reprendre le manga depuis le début s'annonce déjà être un chantier particulièrement retors et de longue haleine.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau programme n’arrive pas là par hasard. Jamais l’anime n'a été aussi populaire. Le succès de la série live-action a également permis à un grand nombre de néophytes de découvrir l’univers, un monde riche et haut en couleur qui est un peu abrupt à aborder en anime de nos jours. Soit on doit faire avec des épisodes qui ont très mal vieilli, soit on se met à suivre un manga vieux de vingt ans qui comporte plus de 1000 épisodes. Ça calme un peu. Autant vous dire qu’une nouvelle série One Piece est plus que bienvenue.

Hype ou pas ?