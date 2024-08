Un film qui envoie du très lourd est enfin disponible dans les sorties Prime Video de la semaine du 19 au 25 août 2024. À consommer sans modération et avec un volume sonore élevé.

Cette semaine est un peu désertique pour les plateformes SVOD. À l'exception de Netflix qui s'en sort uniquement par le nombre de nouvelles sorties prévues jusqu'à dimanche, les services concurrents à l'image de Disney+, Max et Prime Video sont au ralenti. Soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, soit parce que celles-ci ne cassent pas trois pattes à un canard, voire les deux en même temps. Ce n'est donc pas la meilleure semaine pour les abonnés, mais Amazon tente de renverser la vapeur avec l'ajout de ce jeudi 22 août 2024. L'un des plus gros films de 2023 est dispo, et c'est à voir absolument.

La grosse nouveauté Prime Video de la semaine 34 à ne pas louper

Les plateformes de streaming vidéo ont donc toutes un petit coup de mou, et il faut espérer que ça s'améliore dans les prochains jours pour les abonnés. Si vous avez un abonnement actif chez Amazon Prime Video, l'une des sorties de la semaine devrait tout de même vous faire passer une (très) bonne soirée. À moins que vous ne soyez hermétiques aux films d'action qui tachent, un digne représentant du genre est disponible depuis ce matin. Le légendaire Keanu Reeves s'est mis sur son 31, avec son costume trois pièces noir, et squatte les serveurs de Prime Video avec John Wick 4. Un vrai défouloir et un énorme film à ne pas rater. C'est LA nouveauté du 19 au 25 août 2024 du service SVOD.

Un épisode qui fait plus que jamais la part belle à la castagne et aux fusillades, avec une mise en scène de haut vol. La saga est une vraie référence dans ce domaine, et si vous ne l'avez jamais vue, la trilogie est également sur Prime Video. Dans cet opus, John Wick (Keanu Reeves) continue sa croisade contre la Grande Table, alors qu'il a trouvé un moyen d'en finir avec l'organisation criminelle. Mais son expédition punitive ne se fera pas sans dézinguer quelques ennemis à mains nues, avec des armes à feu ou un nunchaku. John Wick : Chapitre 4 bénéficie d'un bien joli casting avec le regretté Lance Reddick, Halle Berry, Hiroyuki Sanada (Shogun, Westworld...) ou encore Donnie Yen (IP Man).

Si vous êtes fans de Keanu Reeves, vous pourrez revoir l'acteur dans l'épisode Armored Core d'une nouvelle série Prime Video : Secret Level. Une anthologie d'animation où chaque épisode se focalisera sur des franchises du jeu vidéo tels que celles de FromSoftware, God of War, Kena Bridge of Spirits, Warhammer 40 000, Ghost of Tsushima et bien d'autres. Ce sera disponible le 10 décembre 2024 sur Amazon Prime Video.

