C'est (encore) lundi et la tradition sur Gameblog veut qu'on fasse le tour des plateformes SVOD pour voir les sorties de la semaine. Du 12 au 18 août 2024, Netflix a fait fort avec la mise en ligne de l'intégrale de LOST : Les Disparus, de la saison 4 d'Emily in Paris, et des petits à-côtés comme le film d'action exclusif The Union ou encore Fast and Furious 10. Pour les prochains jours, autant vous dire tout de suite que ce ne sera pas du même acabit, malgré la présence d'une licence culte pour une toute génération.

Tous les films Netflix du 19 au 25 août 2024

Les sorties de la semaine Netflix comporte une licence culte de votre enfance : Sailor Moon. Un manga que l'on doit à Naoko Takeuchi qui, comme bon nombre d'œuvres japonaises de ce type, a très vite eu son anime. Et c'est notamment de cette manière que des millions de français ont pu découvrir la franchise, avec la série diffusée dans le Club Dorothée. Si la super-héroine à la chevelure dorée vous manque, le film d'animation Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos arrive le 22 août 2024 sur Netflix. « Lorsqu'une puissance obscure s'empare de la Terre après une éclipse solaire totale, les gardiennes Sailor doivent se réunir pour ramener la lumière sur le monde ».

Si ce n'est pas votre tasse de thé, il y aura plusieurs longs-métrages français dont Nice Girls, Just a Gigolo avec Kad Mérad, ou encore le téléfilm TF1 Parents d'élèves avec Camélia Jordana. L'autre principale nouveauté, c'est The Deep House. Une production horrifique qui change un peu puisque les protagonistes vont explorer une maison hantée ensevelie sous un lac. Bon, en vérité, c'est plutôt à éviter, mais vous pourrez vous faire votre avis le 20 août sur Netflix.

20/08 The Deep House - un film d'horreur en mode urbex avec une maison hantée sous l'eau

21/08 Nice Girls - un film policier français Just a Gigolo - une comédie française avec Kad Mérad

22/08 Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie - anime - l'esprit du Club Dorothée

23/08 Les Nouveaux - film Fragile - film - une comédie romantique à base d'huitres et de demande en mariage

25/08 Parents d'élèves - film - un trentenaire sans enfant qui infiltre des réunions parents-profs



Toutes les séries du 19 au 25 août 2024

Après la saison 4 d'Emily in Paris et l'ensemble des épisode de LOST, que réserve les nouvelles sorties Netflix du 19 au 25 août 2024 de Netflix ? Le mini show télévisé The Accident. « Polly Bevan est la femme d'un politicien local dans la petite ville galloise de Glyngolau. Elle a soutenu un projet emmené par son mari. A la suite d'une explosion, les habitants de la ville, très affectés par la catastrophe, recherche le coupable et veulent faire justice eux-mêmes… ». Dans les ajouts, on note également l'arrivée de la saison 2 de Baby Fever sur Netflix. Ca raconte l'histoire de Nana qui, ivre, décide de s'inséminer avec les petites graines de son, ce qui va déclencher une série de catastrophes.