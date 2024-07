On le dit souvent, mais le nerf de la guerre des services SVOD, ce sont les contenus originaux. Les exclusivités qui donnent envie de prendre un abonnement à Disney+, MAX, Netflix, Prime Video ou Apple TV+. Chacun redouble d'efforts pour nouer les meilleurs partenariats et obtenir les prochains films ou séries qui alimenteront les discussions au travail comme ailleurs. Cette année, c'est la firme aux grandes oreilles qui a décroché le jackpot avec un mini show télévisé limité qui sera de retour.

Cette série Disney+ veut tout rafler avant sa saison 2

Toutes les chaines ou plateformes de streaming vidéo veulent leur Game of Thrones. C'est-à-dire un phénomène capable de réunir des millions de téléspectateurs, et de faire l'unanimité auprès des critiques professionnelles ou non. Et contre toute attente, Disney+ s'est offert son GoT avec la mini-série limitée Shogun. Un show TV en dix épisodes qui se déroule au Japon Féodal, avec l'illustre Hiroyuki Sanada dans l'un des rôles principaux. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps avec un score faramineux de 99% (presse) sur Rotten Tomatoes. La note des téléspectateurs, qui comportent bien plus d'avis, est plus basse à 91%, mais ça reste un carton. Les critiques ont été extrêmement positives

Sans surprise, la série Disney+ se retrouve à faire la course aux Emmy Awards 2024. À vrai dire, elle domine même déjà l'événement avec 25 nominations, contre 23 pour The Bear, une autre création originale dont la saison 3 vient de débarquer sur la plateforme. Une reconnaissance qui a mis du baume au cœur d'Hiroyuki Sanada. « À l'ensemble des acteurs et de l'équipe, un grand merci pour avoir fait de cette histoire et de cette vision, une réalité. Ca a été une occasion exceptionnelle de partager notre culture avec le monde entier. J'espère que ce sera un tremplin pour la prochaine génération » a déclaré l'acteur.

Devant le carton mondial, les pontes de Disney+ ont convaincu le showrunner de réfléchir à une saison 2 & 3 de Shogun. Les futurs épisodes sont donc en cours d'écriture. John Landgraf, président de FX Networks, espère que la production sera lancée pour « début 2025 ». « Nous espérons pouvoir commencer la production [de la saison 2 de Shogun] au début de l'année prochaine. Mais la période de production est longue. Je pense que la saison 1 a pris entre 180 et 190 jours, et qu'elle aurait pu avoisiner les 200 jours » a t-il expliqué.