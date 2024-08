Prime Video s'est invité à l'Opening Night Live de la Gamescom 2024 pour faire une belle surprise aux joueuses et joueurs, ça s'annonce plutôt dingue.

Outre des annonces de jeux à tout va pour inaugurer la Gamescom 2024, Prime Video en a profité pour annoncer officiellement une nouvelle série d'adaptation. Celle-ci dispose toutefois d'une saveur bien particulière, puisqu'il ne sera pas question d'un seul jeu. On vous détaille tout cela.

Une nouvelle série d'adaptation très prometteuse pour Prime Video

Prime Video avait annoncé il y a quelques jours préparer une grosse annonce pour bientôt, avec une série baptisée Secret Level. L'idée sur le papier intrigante était de proposer une anthologie animée de 15 épisodes, chacune mettant en avant une ou deux licences iconiques du jeu vidéo. Un projet largement inspiré de l'excellente série Love, Death & Robots, et une véritable première s'agissant d'adaptations vidéoludiques. Il est d'ailleurs chapeauté par l'équipe créative derrière cette dernière, à savoir Tim Miller, Blur Studios et Dave Wilson. Autant dire qu'ils connaissent leur sujet, et que le résultat s'annonce très prometteur.

Nous avons d'ailleurs eu droit à un premier aperçu de ce que Prime Video nous réserve avec Secret Level, dans le trailer ci-dessous. Sur le plan purement visuel, la série animée se montre particulièrement convaincante, ce même en mettant en avant des styles graphiques très différents en fonction des jeux mis en avant. Ce premier aperçu donne en tout cas bien envie. Pour voir le résultat final sur le petit écran via Prime Video, la plateforme SVOD nous donne rendez-vous à partir du 10 décembre. S'agissant des jeux mis à l'honneur, nous pouvons compter sur une quinzaine de noms, dont certains très illustres, et globalement du très lourd en perspective, comme suit :

Source : Prime Video