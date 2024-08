Vous avez terminé la saison 2 d'House of the Dragon et vous ne savez pas quoi visionner sur la plateforme Max ? Découvrez toutes les sorties films et séries du 19 au 25 août 2024.

Le tour d'horizon des nouveautés des plateformes de streaming vidéo s'achève avec Max, mais vous pouvez consulter les sorties Netflix, Prime Video et Disney+ des prochains jours dans nos articles dédiés. La semaine passée, le service de Warner Bros Discovery a régalé les abonnés avec l'incontournable Beetlejuice, l'un des bijoux indémodables de Tim Burton, et Edge of Tomorrow. Un excellent film d'action pour tous les fans de Tom Cruise et d'Emily Blunt. Faut-il s'attendre à de beaux ajouts encore ? Voici l'agenda complets des sorties.

Tous les films Max du 19 au 25 août 2024

Pas de film culte ou de classique au programme des sorties Max de la semaine, mais un long-métrage de SF avec un casting solide. Après avoir affuté ses griffes en adamantium dans Deadpool 3, vous allez retrouver Hugh Jackman dans Reminiscence réalisé par Lisa Joy. L'épouse de Jonathan Nolan, qui a déjà fait ses preuves avec le show TV d'HBO Westworld et plus récemment avec la série Fallout sur Prime Video.

Nick Bannister (Hugh Jackman), un enquêteur privé, est expert dans l'art de récupérer les souvenirs des habitants d'un Miami submergé par les flots suite au changement climatique. Lors d'une affaire, il tombe amoureux de sa cliente qui disparait. Il va alors tout faire pour la retrouver et être piégé dans une boucle temporelle. Ce sera visible le 22 août sur Max. En plus de Hugh Jackman, la distribution de ce film Warner comporte Thandiwe Newton et Angela Sarafyan de Westworld, Rebecca Ferguson de la saga Mission Impossible ou encore Nico Parker (la série The Last of Us). À regarder également, Délicieusement Vegan avec la cheffe Charity Morgan.

22/08 Délicieusement Végan, avec la cheffe Charity Morgan - apprendre à faire la cuisine sainement, c'est bon

25/08 Reminiscence - un film de SF avec Hugh Jackman (Deadpool & Wolverine), Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7), Thandiwe Newton et Angela Sarafyan (Westworld)...



Toutes les séries du 19 au 25 août 2024

Quoi de beau du côté des séries inédites Max du 19 au 25 août 2024 ? La franchise culte Les Bisounours débarque avec un nouveau film d'animation « Libérez la magie ». « En traversant un portail géant inconnu, les Bisounours se retrouvent dans une mission de sauvetage qui leur fait découvrir un nouveau territoire rempli de merveilles de la nature et de créatures magiques aux confins de Bisouville » (synopsis).

La série policière Odwilz Le Dégel est aussi de retour sur Max pour une saison 2, et côtoiera Chimp Crazy. Un documentaire HBO d'Eric Goode (Tiger King) sur Tonia Haddix, une ancienne infirmière devenue courtière en animaux exotiques, et sur son histoire avec un chimpanzé. Le reportage montre évidemment les liens profonds qui peuvent exister entre un animal et un humain, mais également les risques d'avoir un tél spécimen en captivité chez soi.