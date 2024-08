Après Netflix et Prime Video, c'est l'heure du focus hebdomadaire sur les sorties Disney+ de la semaine. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que les abonnés en ont pour leur argent. C'est même l'un des mois les plus faibles, en dépit de la présence de Star Wars : Les Aventures des petits jedi saison 2, et prochainement, d'Only Murders in the Building saison 4 qui relèvera un peu le niveau. Une série qui cartonne avec Selena Gomez et dont la saison 3 s'est terminée sur un cliffhangher. La suite est donc attendue, mais patience, ce n'est pas pour cette semaine.

Tous les films Disney+ du 19 au 25 août 2024

Les nouveautés Disney+ du 19 au 25 août 2024 vont mettre en avant une grosse exclusivité présentée par Searchlight Picutres, Les Suprêmes. Une comédie dramatique basée sur le best-seller The Supremes At Earl’s All-You-Can-Eat qui raconte le récit trois femmes unies par une profondes amitié.

« Connues de tous sous le nom « Les Suprêmes », elles partagent les liens indéfectibles de sororité, non sans avoir bravé les épreuves de la vie durant des décennies. Aux joies et aux chagrins de l’existence, au mariage et aux enfants, à l'amour et au deuil s’ajoutent aujourd’hui les peines de cœur et la maladie ». Elles vont devoir une fois de plus se soutenir, quoiqu'il arrive, pour surmonter les moments les plus difficiles de leur vie commune. Un trio incarné à l'écran par Uzo Aduba (Miss Virginia), Sanaa Lathan (Une femme de tête) et Aunjanue Ellis-Taylor (La couleur pourpre - remake). À voir en exclu sur Disney+ dès le 23 août 2024.

Dans les films Disney+ de la semaine 34, on trouve également le documentaire The Space Race. Un reportage qui s'attarde sur l'histoire méconnue de la course entre les États-Unis et la Russie pour envoyer le premier homme noir dans l'espace. Trois personnes, utilisés par chaque pays dans un but idéologique, témoignent de ce chapitre de l'Histoire.

23 août Les Suprêmes - un drame qui prend aux tripes The Space Race - un documentaire sur la course à l’espace entre les Etats-Unis et la Russie durant la Guerre Froide



Toutes les séries du 19 au 25 août 2024

On espère que vous aimez les programmes de la télévision française pour les nouvelles séries Disney+ de la semaine. Après l'intégrale de Clem, une production TF1, direction France 2 avec les saison 1 à 9 de Fais pas ci, Fais pas ça. Un show qui a cartonné au point de s'exporter à l'étranger et qui met en scène le quotidien de deux familles voisines. Les Bouley et Les Lepic. Des tribus que tout oppose sur le plan social, un peu à la manière du film La Vie est un long fleuve tranquille avec les familles Grosseille et Le Quesnoy. Les enfants des Lepic sont élevés dans un environnement strict, tandis que ceux des Bouley bénéficient d'une éducation moins autoritaire et traditionnelle. Ce sera disponible sur Disney+ le 21 août 2024. Et voilà ! C'est tout pour les sorties de la semaine.