Si le programme de Prime Video en ce mois de novembre 2025 semble prime sur la qualité plutôt que la quantité, les abonnés à la plateforme SVOD d'Amazon ont cette semaine plusieurs choses à surveiller, avec côté films Une journée incontrôlable avec Alan Ritchson (Reacher) ainsi que Inferno avec Tom Hanks. Côté séries, les fans pourront retrouver l'intégrale de la célèbre série Gossip Girl ce 15 novembre. Avant cela, une toute nouvelle série qui propose un twist radicalement différent de la cultissime licence dont il s'inspire est d'ores et déjà disponible. On enfile notre costume pour voir de quoi il est question.

American Dad rencontre le Chevalier Noir dans une nouvelle série dispo dès maintenant sur Prime Video

Après la série d'animation phare de Prime Video qu'est Invincible (avec une saison 4 à venir courant mars 2026), et en attendant fébrilement le 19 novembre 2025 pour découvrir Mighty Nein, l'adaptation de la seconde campagne de Critical Role après La Légende de Vox Machina (qui aura droit à une cinquième et ultime saison courant 2027/2028), les amateurs de séries d'animation peuvent donc découvrir dès aujourd'hui une nouvelle addition intrigante dans le domaine sur la plateforme SVOD d'Amazon via sa première saison.

La série d'animation disponible sur Prime Video qui nous intéresse ici nous plonge en effet à nouveau dans l'univers des super-héros... mais d'une façon qui dénote totalement avec le matériau de base : Bat-Fam. Comme son nom l'indique, cette série centre son récit autour de Bruce Wayne/Batman et son fils Damian. Sauf qu'il est question ici d'une série d'animation comique, dans un style visuel qui rappelle à s'y méprendre celui d'American Dad et autres séries d'animation plus « matures » du même style.

Un changement radical par rapport à tout ce qu'on connaît du Chevalier Noir ou encore de Caped Crusader, la série d'animation autour de Batman sortie sur Prime Video l'année dernière, en somme. L'intégralité de la première saison comptant 10 épisodes d'une vingtaine de minutes est quoi qu'il en soit disponible dès maintenant pour se faire une opinion sur le sujet.

Source : Prime Video