Comme chaque semaine, les plateformes de SVOD mettent à jour leurs catalogues. Cette fois, Prime Video mise sur une sélection variée, avec un film événement et plusieurs séries, aussi bien exclusives que des classiques qui ont marqué toute une génération. Bien que ces ajouts puissent paraître relativement modestes comparés à ceux de la concurrence, ils sont néanmoins plus nombreux que ce qu’Amazon a proposé certaines semaines. Comédie, drame, thriller… il y en pour tous les goûts avec cette nouvelle vague de nouveautés.

Les films Prime Video de la semaine du 10 au 16 novembre 2025

Deux nouveaux longs-métrages feront leur entrée cette semaine au catalogue de la plateforme. Le premier est la nouvelle comédie produite par Amazon, Une journée incontrôlable. Dans ce film, Kevin James (Copains pour toujours) y incarne un comptable récemment licencié qui passe la journée avec son ami, interprété par Alan Ritchson (Reacher), et leurs fils respectifs. Ce qui devait être un simple moment entre amis tourne rapidement à la cavale rocambolesque lorsqu’ils se retrouvent pourchassés par un groupe de mercenaires. Le second film proposé sur Prime Video cette semaine est Inferno. Dans ce thriller, Tom Hanks incarne un professeur de symbologie poursuivi, qui doit impérativement empêcher la diffusion d’un virus menaçant d’anéantir l’humanité.

12/11

Une Journée Incontrôlable

15/11

Inferno

Les séries de la semaine du 10 au 16 novembre 2025

You Know You Love Me, XOXO. L'intégrale de Gossip Girl arrive cette semaine sur Prime Video. Un véritable voyage dans les années 2000-2010, à travers cette série dramatique qui a marqué une génération et lancé des carrières, notamment celles de Blake Lively, Chace Crawford (The Boys) et Sebastian Stan (Captain America). Prime Video enrichit également son catalogue avec deux autres nouveautés. D’abord, Malice, une série de James Woods avec David Duchovny (X-Files), où un jeune homme tente d'infiltrer l'univers d’une famille aisée. Un thriller intrigant à découvrir cette semaine sur Prime Video. Enfin, changement d’ambiance radical avec Bat-Fam, une série d’animation comique qui plonge Batman et sa troupe de marginaux dans les aléas de leur quotidien à Gotham City.

10/11

Bat-Fam S1

14/11

Malice S1

15/11

Gossip Girl S1 - S6

Source : Prime Video